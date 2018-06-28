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Зачем Путин звонил Лукашенко?
Фото: Reuters
"Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства", - информирует пресс-служба Александра Лукашенко.
В разговоре была затронута и спортивная тематика.
Президент Беларуси отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Лукашенко пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании.
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Сообщается, что разговор был инициирован российской стороной.
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