Зачем Путин звонил Лукашенко?

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информирует пресс-службаВ разговоре была затронута и спортивная тематика.Президент Беларуси отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Лукашенко пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании.