До конца года в Беларуси проведут еще один перерасчет трудовых пенсий

«Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом», – сказал Василий Жарко.





Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая в результате перерасчета увеличены в среднем на 5,4%.



