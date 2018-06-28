|
До конца года в Беларуси проведут еще один перерасчет трудовых пенсий
Еще один перерасчет трудовых пенсий стал возможен благодаря росту средней зарплаты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент
«Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом», – сказал Василий Жарко.
Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая в результате перерасчета увеличены в среднем на 5,4%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один перерасчет трудовых пенсий стал возможен благодаря росту средней зарплаты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)