Беларусь развивает медицинский туризм, поэтому срок пребывания целесообразно увеличить до 20 дней, считает министр.





Решение об увеличении срока безвиза уже принято. Но вопрос по срокам. Предложения есть и по увеличению количества стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы.





"Все предложения представлены компетентным органам одним пакетом. Наша позиция: больше стран - больше дней", - обозначил Сергей Ковальчук точку зрения минстерства.





Министр не исключил, что въезжать в Беларусь по безвизу можно будет и через региональные аэропорты.





Вопрос продления безвизового режима будет обсуждаться в ближайшее время, сказал Сергей Ковальчук. По его мнению, больше всего вопросов будет по линии силовых структур.



