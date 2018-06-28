Семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа в Бобруйске

Утром 29 июня в МЧС поступило сообщение о нахождении ребёнка на отливе балкона жилого дома на улице Минской в Бобруйске.

Когда спасатели прибыли на место, девочка стояла на нижнем выступе (отливе) балкона, а руками держалась за верхний выступ. Работники МЧС при помощи выдвижной лестницы спасли ребёнка и передали медикам. Девочка не пострадала.

Выяснилось, что ребёнок спал, а когда проснулся, то не нашёл бабушку в квартире. Затем девочка вышла на балкон и попыталась спуститься на улицу. Женщина в это время выгуливала собаку.