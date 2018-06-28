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Минздрав усилит контроль за подбором кадров после разоблачения крупной коррупционной схемы
Изменения коснутся и системы госзакупок. Меры необходимы, чтобы впредь не допустить новых фактов коррупции в системе здравоохранения. Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко.
В начале недели КГБ раскрыл крупную коррупционную схему в здравоохранении. Задержаны около 50 человек. Василий Жарко затронул эту тему перед совместным заседанием правительства и обеих палат парламента, на котором обсудили также поправки в некоторые законы.
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Изменения коснутся и системы госзакупок. Меры необходимы, чтобы впредь не допустить новых фактов коррупции в системе здравоохранения. Об этом заявил вице-премьер...
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