Минздрав усилит контроль за подбором кадров после разоблачения крупной коррупционной схемы

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Изменения коснутся и системы госзакупок. Меры необходимы, чтобы впредь не допустить новых фактов коррупции в системе здравоохранения. Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко.

В начале недели КГБ раскрыл крупную коррупционную схему в здравоохранении. Задержаны около 50 человек. Василий Жарко затронул эту тему перед совместным заседанием правительства и обеих палат парламента, на котором обсудили также поправки в некоторые законы.