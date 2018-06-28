К работе — с душой





Тружеников села всегда отличали природная мудрость, рачительное отношение к земле, стойкость и, главное, трудолюбие. Чтобы успеть на утреннюю дойку, работникам ферм и комплексов приходится вставать ни свет ни заря, жертвуя сном, личным временем и многим другим. С восходом солнца спешит на работу и оператор по доращиванию молодняка открытого акционерного общества «Мазоловское» Раиса Межуева.





В сельском хозяйстве Раиса Александровна работает с 18 лет. У себя на родине, в Оршанском районе, женщина работала дояркой. Там же в совхозе работали и её родители. Отец — трактористом, а мать — разнорабочей. В своё время Р. Межуева получила профессию ткачихи, но работать по специальности она не захотела, а пошла по стопам родителей и связала свою жизнь с сельским хозяйством.

В 1998 году Раиса Межуева переехала жить в наш район. Устроилась на работу в аг. Мазолово. Здесь она начинала свой трудовой путь дояркой. Позже работала на раздое. А сейчас трудится оператором по доращиванию молодняка крупного рогатого скота.

В одном хозяйстве с женщиной много лет проработал и её муж Игорь Аркадьевич. Много лет мужчина был заведующим фермой. Перед уходом на пенсию несколько лет помогал жене смотреть телят.

В обязанности Р. Межуевой входит уход за самыми маленькими телятами, их кормление, поение и передача уже подросших на доращивание следующей телятнице.

Непосредственно у оператора по доращиванию молодняка сейчас в группе 60 подопечных в возрасте до 3-х месяцев. Среднесуточные привесы составляют от 760 до 800 граммов. К своей работе женщина подходит со всей ответственностью. Её питомцы своевременно получают молоко, душистое сено, сенаж, содержатся в тепле и чистоте.

К каждому телёнку у Раисы Александровны свой подход.

— Телята любят ласку, доброе слово. Каждый требует к себе особого внимания, — говорит оператор ОАО «Мазоловское». — Утром спешу напоить своих малышей, убрать у них, поменять подстилку. В обед иду напоить их водой, а вечером — тёплым молоком. Работать с животными мне нравится. Я не жалею о том, что связала свою трудовую деятельность с работой в сельском хозяйстве.

Немалый опыт в животноводстве, трудолюбие и усердие помогают ей добиваться хороших результатов. За значительный вклад в социально-экономическое развитие района, достижение высоких производственных показателей в 2017 году Раисе Александровне было присвоено почётное звание «Человек года».