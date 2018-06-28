﻿ К работе — с душой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К работе — с душой

29.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

К работе — с душой

Тружеников села всегда отличали природная мудрость, рачительное отношение к земле, стойкость и, главное, трудолюбие. Чтобы успеть на утреннюю дойку, работникам ферм и комплексов приходится вставать ни свет ни заря, жертвуя сном, личным временем и многим другим. С восходом солнца спешит на работу и оператор по доращиванию молодняка открытого акционерного общества «Мазоловское» Раиса Межуева.

К работе — с душой

В сельском хозяйстве Раиса Александровна работает с 18 лет. У себя на родине, в Оршанском районе, женщина работала дояркой. Там же в совхозе работали и её родители. Отец — трактористом, а мать — разнорабочей. В своё время Р. Межуева получила профессию ткачихи, но работать по специальности она не захотела, а пошла по стопам родителей и связала свою жизнь с сельским хозяйством.

В 1998 году Раиса Межуева переехала жить в наш район. Устроилась на работу в аг. Мазолово. Здесь она начинала свой трудовой путь дояркой. Позже работала на раздое. А сейчас трудится оператором по доращиванию молодняка крупного рогатого скота.

В одном хозяйстве с женщиной много лет проработал и её муж Игорь Аркадьевич. Много лет мужчина был заведующим фермой. Перед уходом на пенсию несколько лет помогал жене смотреть телят.

В обязанности Р. Межуевой входит уход за самыми маленькими телятами, их кормление, поение и передача уже подросших на доращивание следующей телятнице.

Непосредственно у оператора по доращиванию молодняка сейчас в группе 60 подопечных в возрасте до 3-х месяцев. Среднесуточные привесы составляют от 760 до 800 граммов. К своей работе женщина подходит со всей ответственностью. Её питомцы своевременно получают молоко, душистое сено, сенаж, содержатся в тепле и чистоте.

К каждому телёнку у Раисы Александровны свой подход.

— Телята любят ласку, доброе слово. Каждый требует к себе особого внимания, — говорит оператор ОАО «Мазоловское». — Утром спешу напоить своих малышей, убрать у них, поменять подстилку. В обед иду напоить их водой, а вечером — тёплым молоком. Работать с животными мне нравится. Я не жалею о том, что связала свою трудовую деятельность с работой в сельском хозяйстве.

Немалый опыт в животноводстве, трудолюбие и усердие помогают ей добиваться хороших результатов. За значительный вклад в социально-экономическое развитие района, достижение высоких производственных показателей в 2017 году Раисе Александровне было присвоено почётное звание «Человек года».

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тружеников села всегда отличали природная мудрость, рачительное отношение к земле, стойкость и, главное, трудолюбие. Чтобы успеть на утреннюю дойку, работникам...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ проведет акцию «Трезвый водитель»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика