Программа праздничных мероприятий на 3 июля в Быхове

День независимости Республики
В 11.00 на Октябрьской площади г. Быхова состоится праздничное мероприятие. Вас ждут:
- тематическая экспозиция районного историко-краеведческого музея;
- «город мастеров» (выставка «Край, в котором я живу», мастер-класс по традиционным видам ремесел);
- библиотечная выставка «Улица читающих людей»;
- Мастер-класс по народному бытовому танцу;
- фестиваль народного творчества;
- концертно-театрализованные программы;
- соревнования среди лесорубов;
- показательные выступления сотрудников РОЧС;
- выставка моделей авиамодельного кружка при воскресной школе;
- запуск радиоуправляемых моделей самолетов (при безветренной погоде);
- показательные выступления борцов;
- батуты, тир, игровые детские площадки, мгновенные лотереи;
- торговля со столиками для детей (игрушки, хот-доги, попкорн, мороженое, напитки и т.д.);
- семейно-спортивное состязание «Мама, папа, я – спортивная семья».
Не менее привлекательна и вечерняя программа, старт которой будет дан в 19.00 на Октябрьской площади. В 23.00 остановитесь и взгляните на небо – оно озарится залпами салюта.