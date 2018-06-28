Программа праздничных мероприятий на 3 июля в Быхове

День независимости Республики Беларусь . Для каждого гражданина синеокой этот день – большой праздник. Мы свободны. Мы живем в суверенной стране. Это дорогого стоит. Все мы знаем, какой нелегкой ценой досталась нам эта свобода.

В 11.00 на Октябрьской площади г. Быхова состоится праздничное мероприятие. Вас ждут:

тематическая экспозиция районного историко-краеведческого музея;

«город мастеров» (выставка «Край, в котором я живу», мастер-класс по традиционным видам ремесел);

библиотечная выставка «Улица читающих людей»;

Мастер-класс по народному бытовому танцу;

фестиваль народного творчества;

концертно-театрализованные программы;

соревнования среди лесорубов;

показательные выступления сотрудников РОЧС;

выставка моделей авиамодельного кружка при воскресной школе;

запуск радиоуправляемых моделей самолетов (при безветренной погоде);

показательные выступления борцов;

батуты, тир, игровые детские площадки, мгновенные лотереи;

торговля со столиками для детей (игрушки, хот-доги, попкорн, мороженое, напитки и т.д.);

семейно-спортивное состязание «Мама, папа, я – спортивная семья».

Не менее привлекательна и вечерняя программа, старт которой будет дан в 19.00 на Октябрьской площади. В 23.00 остановитесь и взгляните на небо – оно озарится залпами салюта.