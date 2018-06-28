ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа праздничных мероприятий на 3 июля в Быхове

29.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Программа праздничных мероприятий на 3 июля в БыховеДень независимости Республики Беларусь. Для каждого гражданина синеокой этот день – большой праздник. Мы свободны. Мы живем в суверенной стране. Это дорогого стоит. Все мы знаем, какой нелегкой ценой досталась нам эта свобода.

 

 

 

В 11.00 на Октябрьской площади г. Быхова состоится праздничное мероприятие. Вас ждут:

  • тематическая экспозиция районного историко-краеведческого музея;
  • «город мастеров» (выставка «Край, в котором я живу», мастер-класс по традиционным видам ремесел);
  • библиотечная выставка «Улица читающих людей»;
  • Мастер-класс по народному бытовому танцу;
  • фестиваль народного творчества;
  • концертно-театрализованные программы;
  • соревнования среди лесорубов;
  • показательные выступления сотрудников РОЧС;
  • выставка моделей авиамодельного кружка при воскресной школе;
  • запуск радиоуправляемых моделей самолетов (при безветренной погоде);
  • показательные выступления борцов;
  • батуты, тир, игровые детские площадки, мгновенные лотереи;
  • торговля со столиками для детей (игрушки, хот-доги, попкорн, мороженое, напитки и т.д.);
  • семейно-спортивное состязание «Мама, папа, я – спортивная семья».

Не менее привлекательна и вечерняя программа, старт которой будет дан в 19.00 на Октябрьской площади. В 23.00 остановитесь и взгляните на небо – оно озарится залпами салюта.

 

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День независимости Республики Беларусь. Для каждого гражданина синеокой этот день – большой праздник. Мы свободны. Мы живем в суверенной стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав усилит контроль за подбором кадров после разоблачения крупной коррупционной схемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика