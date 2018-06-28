Поможет медиатор! Как быстро решить конфликт между дольщиком и застройщиком

Как правило, люди сначала идут к застройщику, в исполком, а потом в суд. И начинается затяжной и дорогостоящий процесс выяснения отношений. Мало кто знает, что сегодня такие конфликты можно решить более экономичным, а главное, эффективным способом - с помощью медиатора. Это специалист по решению споров, который проходит специальное обучение и получает свидетельство от Минюста.

Чем медиация отличается от суда и как помогает людям договориться, на конкретных примерах рассказал практикующий медиатор Центра медиации и переговоров Николай ХОТЯНОВИЧ из Гродно. Он специализируется на строительных и земельных спорах, по образованию - инженер-строитель.

- Говоря простым языком, медиация - это процесс разрешения спора самими спорящими при содействии посредника - медиатора. Его основная задача - создать условия, при которых это становится возможно. Медиация позволяет сторонам конфликта услышать интересы друг друга и заложить их в основу принимаемых решений, - объясняет эксперт. - Медиаторы запускают механизм конструктивного диалога, и это тот волшебный инструмент, с помощью которого спорящие сами находят правильное решение. Очень часто стороны внутренне готовы к примирению, но не могут в силу амбиций сделать первый шаг, боятся «потерять лицо», признав вину, поэтому участие третьей стороны, не втянутой в конфликт, позволяет обойти эти неприятные нюансы и разрешить ситуацию.

Разбор конфликта я практикую прямо на объекте, например, на стройплощадке, в спорном доме или квартире, приглашая туда всех, кто мог бы помочь. На месте смотрим, обсуждаем, и сторонам проще принимать решение. Это очень эффективно.

«А у вас потолки низкие»

- Одна из распространенных ситуаций - дольщик затягивает с платежами, застройщик тут же идет в суд, чтобы взыскать задолженность. В ответ дольщик начинает предъявлять застройщику претензии: или устраняйте недостатки, или уменьшайте стоимость, - приводит пример медиатор. - Если недостатки небольшие, в суде такие споры часто решаются не в пользу дольщика, а если дефекты значительные, их устранение может обойтись застройщику очень дорого. В медиации возможны гибкие решения. В моей практике был такой спор. Дольщик не внес последний платеж - 20 000 рублей. Застройщик обратился в суд с просьбой принять меры по обеспечению иска: наложить арест на имущество должника, на покупаемую квартиру, на квартиру, находящуюся в собственности покупателя, плюс взыскать, помимо долга, еще и расходы на госпошлину - 1000 рублей. Гражданин в свою очередь обратился со встречным иском к застройщику в связи с тем, что на стадии заключения договора о покупке квартиры высота потолков была заявлена 3,40 м, а по факту составила 2,90 м. Также отсутствовало железобетонное перекрытие этажа - вместо этого был подвесной потолок без надлежащего утепления, отсутствовала электропроводка и пр. После предварительного судебного заседания стороны решили обратиться к медиатору. Мы встретились в спорной квартире. Жилец позвал знакомого инженера-строителя, со стороны застройщика также присутствовали инженер и замдиректора. Я пригласил представителя проектной организации. Квартира свободной планировки находилась на мансардном этаже. В ходе дискуссии застройщик предлагал дольщику неплохие варианты - например, другую квартиру в соседнем доме, даже большей площади, но тот упорно стоял на уменьшении стоимости. Было очевидно, что человек не хочет раскрывать свои мотивы прилюдно. За подобной позицией всегда стоит более важное - истинный интерес. Поэтому медиатору нужно выяснить данные интересы и работать именно с ними. Я провел с дольщиком индивидуальную беседу - это одна из техник медиаторов. Оказалось, что он всегда мечтал именно о мансарде с окнами.

- Мне нравится шум дождя, и я хочу его слышать. У творческих людей свои слабости, - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что не может внести сейчас весь взнос, потому что никак не продаст свою старую квартиру: летом на рынке застой. Поэтому и решил потянуть время, сославшись на недостатки спорного жилья. Когда мы выяснили реальные интересы и мотивы, все вопросы были решены: покупатель отказался от исковых требований в полном объёме, а продавец дал отсрочку для погашения долга еще на 8 месяцев. В медиативном соглашении стороны также договорились о вывозе строительного мусора после снятия подвесного потолка и предоставлении дополнительного утеплителя за счёт застройщика. Понадобились две сессии по 1,5 часа. Более того, после медиации дольщик пригласил представителей застройщика отметить мирное разрешение ситуации. Условие соглашения было исполнено в срок. В отличие от судебных решений, в 90% случаев стороны добровольно исполняют достигнутые в ходе медиации договоренности, потому что сами их заключили.

Если бы они непреклонно стояли каждый на своей позиции, то попали бы в замкнутый круг: дольщик не сумел бы выплатить задолженность, так как не мог бы продать старую квартиру из-за судебного ограничения, застройщик не получил бы сумму долга по той же причине.

«Окна установлены криво»

Медиация учит людей решать проблемы самостоятельно и учитывать интересы окружающих. Соглашение на бумаге, конечно, важно, но для меня лично более ценно, какие выводы сделали стороны.

Анна КЛИМОВА

СПРАВКА

Медиативное соглашение - добровольный документ. На его основе заключается мировое соглашение в суде (в рамках искового заявления), которое имеет принудительный характер исполнения.

Медиативная сессия (одна встреча) стоит в среднем 150-300 рублей. Расходы делят между собой обе стороны конфликта.