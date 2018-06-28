Автостопом - только даром? Почему ездить, деля затраты на бензин, запрещено

После истории с частными маршрутками люди стали искать новые способы передвижения на дальние расстояния. Так, многие открыли для себя возможности различных онлайн-сервисов по поиску попутчиков. И если сначала спокойно ездили в складчину, то сейчас налоговая активно борется с такими перевозчиками. Почему ездить, деля затраты на бензин, нельзя? Могут ли за это привлечь к ответственности не только водителя, но и пассажира? И. Шалаев, Гомель

Министерство по налогам и сборам (МНС) предупреждает: налоговые органы регулярно проводят контрольные мероприятия, которые направлены на выявление и пресечение незарегистрированной предпринимательской деятельности граждан. Основное внимание налоговые органы уделяют поездкам, совершаемым с целью получения прибыли и являющимся незаконной предпринимательской деятельностью. «Часть перевозчиков используют интернет-ресурсы по поиску попутчиков с целью найти себе клиентов и делают это на постоянной основе. Согласно законодательству при оказании услуг по перевозке пассажиров за плату физлицам нужно учитывать, что если оказание таких услуг направлено на систематическое получение прибыли, то гражданин, который осуществляет подобную деятельность и получает за это вознаграждение, должен пройти обязательную государственную регистрацию в качестве субъекта хозяйствования», - подчеркнули в МНС.

Как рассказал «АиФ» юрист Виктор ПЕТКЕВИЧ, цель пассажира - добраться до необходимого ему места, при этом юридически не имеет значения, как такой пассажир воспринимает уплачиваемые им владельцу транспортного средства деньги – как плату за перевозку либо как плату за часть топлива. «С моей точки зрения, не будет иметь законной силы, когда каждый пассажир оплатит в кассу АЗС пропорциональное своей доле количество автомобильного топлива и сохранит кассовые чеки в качестве доказательства, что денег водителю не передавалось. Уплаченные пассажирами денежные средства являются не чем иным, как доходом владельца ТС от осуществления им деятельности по перевозке пассажиров. По законодательству налоговые и иные государственные контролирующие органы деятельность владельца транспортного средства, при которой такое лицо перевозит пассажиров и их багаж за плату, признают незаконной предпринимательской деятельностью, - рассказывает Виктор Петкевич. - Помимо указанного, нельзя сбрасывать со счетов и гражданско-правовую ответственность владельца транспортного средства. Такая ответственность в обязательном порядке подлежит страхованию, причем размер ответственности перевозчика существенно выше размера ответственности физического лица владельца транспортного средства, не осуществляющего предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров».

По словам юриста, за такие перевозки водитель может быть привлечен к ответственности согласно ст. 12.7 КоАП Республики Беларусь, если в его деяниях нет состава преступления. Это штраф в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Ответственность пассажира, воспользовавшегося подобной услугой по перевозке, законодательством не предусмотрена.