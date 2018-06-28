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Huawei пообещала выпустить складывающийся и игровой смартфоны
Huawei вчера заявила, что их первый смартфон с поддержкой 5G-соединения выйдет в июне 2019 года. Теперь стало известно, что до конца нынешнего года производитель планирует анонсировать игровой смартфон, а также работает над складывающимся аппаратом. Об этом
По словам вице-президента консьюмерской бизнес-группы Huawei Джима Ксю (Jim Xu), в компании работают над созданием специализированного игрового смартфона, который должен выйти до конца этого года. Точных спецификаций аппарата пока не уточняется, но ранее компания
Джим Ксю отметил, что компания также планирует выпустить складывающийся смартфон и посоревноваться на этом рынке с Samsung. Точной даты анонса подобного устройства не называется, но известно, что решение от Samsung могут представить в феврале следующего года. Возможно, примерно в это время можно ожидать презентацию аналогичного аппарата Huawei.
Из ближайших точных анонсов Huawei — анонс смартфонов серии Mate 20 осенью и показ новых моделей линейки P30 в первой половине 2019 года.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Huawei:
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Точной даты анонса складывающегося аппарата не называется, но его анонс ожидают в феврале будущего года.
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