Дальнобойщик из Беларуси два года сидел в Азербайджане за полтонны героина. А потом его спасли

41-летний дальнобойщик из Витебска Александр Кузьмин почти 2 года провел в азербайджанской тюрьме. Мужчину обвиняли в том, что он привез в фуре из Ирана более 500 кг героина. Суд первой инстанции вынес суровый приговор — 12 лет тюрьмы. Однако Верховный суд Азербайджана оправдал белоруса. Как спасали нашего дальнобойщика простые люди, правозащитники, дипломаты и глава Администрации президента Наталья Кочанова, TUT.BY рассказала сестра Александра — Инна Раздробенко.



Александр Кузьмин. Фото: соцсети

Историю Кузьмина с самого начала отслеживал азербайджанский правозащитный портал haqqin.az. По его информации , 17 апреля 2016 года на складе таможни «Астара» в Иране в фуру, которой управлял белорусский дальнобойщик, погрузили 20 тонн изюма, расфасованного в 1997 коробок, запечатанных фабричным способом. Местные таможенники осмотрели груз и пропустили машину. Водитель должен был доставить товар в Бельгию.

Но буквально через несколько сотен метров — на таком же таможенном складе, но в Азербайджане, — при досмотре груза в коробках с изюмом нашли 506 кг героина. Александр Кузьмин, который работал водителем-экспедитором международных перевозок в транспортной компании «Крейс-Восток», был в шоке: как в его фуре вперемешку с кишмишем оказалась крупная партия наркотика?

Белоруса арестовали. А через год — 31 мая 2017-го — Александр в суде услышал суровый приговор: 12 лет тюрьмы.

Семья водителя-международника была сразу уверена, что Александра подставили. Сестра, жена и сын Кузьмина записали видеообращение «Дальнобойщику — 12 лет тюрьмы, а наркобароны — на свободе!» Просьба разобраться в этой ситуации была адресована президентам двух стран — Александру Лукашенко и Ильхаму Алиеву.

— Мой брат действовал по поручению нанимателя. Он лично не искал попутный груз, на его машину выбор пал случайно, так как она порожняком, выгрузив предыдущий груз в Иране, следовала в обратном направлении. Никаких переговоров ни с кем он лично не вел. Понятно, что водителя-экспедитора использовали втемную, — говорит в видеообращении сестра водителя Инна Раздробенко.

— Все судейские чиновники говорили, что мой муж не виноват и его скоро отпустят. И я им верила, верила и ждала. Но нас обманули. Мужа приговорили к огромному тюремному сроку за то, что его машина, а не чья-то другая, оказалась под погрузкой коробок с изюмом вперемешку с наркотиками. Не Саша выбирал груз, а поставщики выбрали его машину из пяти других, стоявших порожняком на иранском таможенном складе. Отвечать за преступление, в котором обвинили Сашу, должны те, кому принадлежит груз, — заявила жена дальнобойщика Татьяна Кузьмина.

— Папу я не увижу целых 12 лет. Это столько, сколько мне сейчас. Я вырасту, а папы рядом не будет, — сказал сын дальнобойщика Вадим Кузьмин.

Семья решила не сдаваться и добиться, чтобы Александр вышел на свободу. Адвокат подал апелляцию на решение первого суда.

— Апелляционный суд отправил дело на доследование, делались запросы в таможню, диспетчерам и так далее, — рассказывает TUT.BY сестра дальнобойщика Инна Раздробенко. — Мы также обращались за помощью в Администрацию президента Беларуси, посольство нашей страны в Азербайджане. Апелляционный суд более тщательно рассмотрел дело — и 13 февраля 2018 года вынес вердикт, что Александр невиновен.

Однако теперь уже Генпрокуратура Азербайджана обратилась с кассационной жалобой на оправдательный приговор в Верховный суд.

В итоге суд высшей инстанции отклонил протест Генеральной прокуратуры и полностью оправдал Александра Кузьмина. Он вернулся в Беларусь. Сейчас он дома, в Витебске, с семьей, приходит в себя. Пообщаться с TUT.BY сам пока не смог — был в краткосрочном отъезде.

— Брат находился в СИЗО № 1 города Баку почти два года, — рассказывает Инна Раздробенко. — Там для него были созданы нормальные, насколько это возможно, условия. К белорусу и в целом к нашей стране там было очень уважительное отношение — и со стороны администрации, и со стороны сокамерников. Были разрешены посещения, переписка, звонки родным. Брат много читал, мы привозили ему книги на русском языке, в камере был телевизор. Но все равно СИЗО есть СИЗО. Невозможно передать, что в это время чувствовал брат, как переживала за него семья. Я около 20 раз съездила в Азербайджан. Часто там была и Татьяна, жена Саши. Освободили его прямо в зале суда. Но первое время он боялся даже в магазин выйти, говорил: «Боюсь, что мне что-нибудь снова подбросят». Сейчас, конечно, он уже отошел от такого стресса. Подыскивает себе работу, смотрит разные варианты, но признается, что теперь для него более предпочтительны не международные перевозки, а рейсы по Беларуси.



Александр Кузьмин — водитель-международник с 10-летним стажем. Фото: личная страница в соцсети

— Наша семья считает своим моральным долгом поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помогали нам в нашей беде, — продолжает сестра водителя. — Огромное спасибо адвокату Исмаилу Кенгерли, — говорит Инна Раздробенко. — Также благодарим главу Администрации президента Беларуси Наталью Ивановну Кочанову, посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Владимировича Ахрамовича и бывшего консула посольства Беларуси в Азербайджане Андрея Владимировича Адамушко.

По словам сестры дальнобойщика, семью при этом все равно волнуют вопросы: как в фуре оказался героин? И будет ли новое следствие, которое установит виновных? На них пока они не получили ответы.