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Nissan и ItalDesign разработали уникальный GT-R

29.06.2018 13:43 — Разное | Tut.by  
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В этом году в автомобильном мире отмечается сразу два полувековых юбилея — 50-летие дизайнерского ателье ItalDesign и спорткара Nissan GT-R. Немудрено, что итальянская и японская компания решили объединить усилия для создания юбилейного шоу-кара GT-R50.


Пока что праздничная «двухдверка» существует на компьютерных изображениях, но уже в следующем месяце разработчики пообещали показать готовую реальную машину. Купе с дерзкой внешностью заметно отличается от стандартного GT-R. Это и золотистые элементы, оживляющие серую окраску кузова, новый капот, узкие светодиодные фары, которые тянутся от колесных арок к выступам над отверстиями воздухозаборников, «парящие» кругляши задних фонарей с тонкими световыми кольцами, заниженная на 54 мм крыша и 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


В отделке салона GT-R50 используются алькантара и высококачественная кожа, на центральной консоли, передней и дверных панелях имеются декоративные детали из углепластика двух различных видов. Из карбона выполнены ступица и спицы рулевого колеса.


Под капотом — доработанный специалистами Nismo 3,8-литровый V6 Biturbo. Агрегат получил турбонагнетатели с большим диаметром турбины, усиленные коленвал, поршни, шатуны и подшипники, измененный профиль кулачков распределительных валов, а также оптимизированные системы зажигания, впуска и выпуска. В итоге мощность мотора увеличена до 720 лошадиных сил, а крутящий момент — до 780 Нм. Работает двигатель в комбинации с 6-ступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом, причем коробка передач установлена в одном блоке с главной передачей заднего моста.

Не исключено, что некоторые элементы внешности GT-R50 в итоге перекочуют и на серийную «двухдверку» следующего поколения.

 
 
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Машину построят по случаю 50-летия легендарного спорткара и дизайнерского бюро.
 
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