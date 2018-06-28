|
Загоревшаяся цистерна с нефтью убила 10 человек и уничтожила 50 автомобилей в Нигерии
В Нигерии загорелась автоцистерна с нефтью. Погибли более 10 человек, ещё четверо пострадали.
Цистерна вспыхнула после столкновения с автомобилем. Пламя перекинулось на другие машины – всего уничтожено более 50-ти транспортных средств. По одной из версий, у большегруза отказали тормоза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нигерии загорелась автоцистерна с нефтью. Погибли более 10 человек, ещё четверо пострадали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)