Загоревшаяся цистерна с нефтью убила 10 человек и уничтожила 50 автомобилей в Нигерии

В Нигерии загорелась автоцистерна с нефтью. Погибли более 10 человек, ещё четверо пострадали.

Цистерна вспыхнула после столкновения с автомобилем. Пламя перекинулось на другие машины – всего уничтожено более 50-ти транспортных средств. По одной из версий, у большегруза отказали тормоза.