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Жарко не подозревал о коррупции в сфере здравоохранения
По словам вице-премьера Беларуси Василия Жарко, в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере.
Об этом чиновник заявил 29 июня журналистам в парламенте.
«Если бы знал, то меры были бы приняты», – заявил он.
Он рассказал о контроле закупок медикаментов и отметил, что это непростой вопрос, так как «рабочий день начинали с закупки и заканчивали закупками». Если где-то возникало подозрение о нечистоте сделки, принимались меры – вплоть до смещения с должности.
На вопрос о том, как стало возможно, чтобы под Минздравом выстроилась коррупционная схема, Жарко ответил, что дело в человеческом факторе.
«Минздрав — это большая система. 270 тысяч человек и тысячи организаций. Возможно, подбор кадров, где-то взяли не того человека. Опять же, прежде чем принять человека, гражданина на должностное лицо, проводится проверка, здесь трудно...» – сказал он.
По словам чиновника, в настоящее время закупки осуществляются, лечебный процесс не остановлен. Возможно, в дальнейшем будет выработан новый алгоритм работы.
Напомним, что 25 июня стало известно, что Комитетом госбезопасности
«За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 „Получение взятки“, 431 „Дача взятки“ и 243 „Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов“ УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», —
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По словам вице-премьера Беларуси Василия Жарко, в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере. Об этом чиновник заявил 29...
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