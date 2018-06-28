Жарко не подозревал о коррупции в сфере здравоохранения

По словам вице-премьера Беларуси Василия Жарко, в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере.

Об этом чиновник заявил 29 июня журналистам в парламенте.

«Если бы знал, то меры были бы приняты», – заявил он.

Он рассказал о контроле закупок медикаментов и отметил, что это непростой вопрос, так как «рабочий день начинали с закупки и заканчивали закупками». Если где-то возникало подозрение о нечистоте сделки, принимались меры – вплоть до смещения с должности.

На вопрос о том, как стало возможно, чтобы под Минздравом выстроилась коррупционная схема, Жарко ответил, что дело в человеческом факторе.

«Минздрав — это большая система. 270 тысяч человек и тысячи организаций. Возможно, подбор кадров, где-то взяли не того человека. Опять же, прежде чем принять человека, гражданина на должностное лицо, проводится проверка, здесь трудно...» – сказал он.

По словам чиновника, в настоящее время закупки осуществляются, лечебный процесс не остановлен. Возможно, в дальнейшем будет выработан новый алгоритм работы.

Напомним, что 25 июня стало известно, что Комитетом госбезопасности раскрыта масштабная коррупционная схема в сфере здравоохранения.