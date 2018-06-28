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​Плащ-невидимка создан учёными из Канады

29.06.2018 14:29 — Разное | ОНТ  
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Плащ-невидимка больше не фантастика. Команда исследователей из Монреальского национального института утверждает, что смогла изобрести плащ, который невидим при ярком свете, сообщает Global News.

Специалисты использовали новую технику, основанную на том, что наши глаза воспринимают только часть частот электромагнитного спектра. По словам создателей новинки, их плащ отражает только зелёный свет (только зелёные частоты спектра). А «невидимым» для человеческого глаза он становится, когда частота электромагнитного спектра смещается до голубого цвета (это делается с помощью специального фильтра), а потом с другой стороны объекта, учёные смещают частоты обратно, к зелёному.

Пока плащ учёных из Монреаля работает только в одном направлении: он невидим лишь тогда, когда взгляд человека следует по направлению луча света к объекту через первый фильтр. Однако эксперты убеждены, что этот метод может делать объект невидимым со всех сторон. Такая разработка может быть использована в сфере безопасности коммуникаций при передаче данных с помощью широкополосных волн. 

 
 
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Специалисты использовали новую технику, основанную на том, что наши глаза воспринимают только часть частот электромагнитного спектра.
 
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