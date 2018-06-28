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Ошиблись страной? В белорусском грузовике, вернувшемся из-за границы, водитель нашел двух «зайцев»

29.06.2018 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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 Странную активность обнаружил сегодня водитель белорусской фуры, вернувшейся в страну из Евросоюза. На остановке у Барановичей услышал стук из закрытого прицепа. Не открывал, вызвал милицию, пограничников — встречать гостей, видимо. будут уже они. О том, что там сейчас происходит, рассказывает наш читатель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56832.php

Ошиблись страной? В белорусском грузовике, вернувшемся из-за границы, водитель нашел двух «зайцев»

— Пока мало что понятно, — говорит он. — Прицеп не открывали. Что за люди, какой национальности, как и зачем туда попали, будут выяснять правоохранительные органы. Сейчас они сидят тихо, вроде бы это двое мужчин «не славянской» внешности. Милиционеры передали внутрь воду.

Известно, что машина въехала в Беларусь сегодня.

В УВД Брестской области подтвердили Onliner.by, что милиционеры сейчас разбираются в ситуации на месте происшествия. Здесь пока говорят об одном «зайце», но, возможно, эта информация будет уточнена в ближайшее время. Устанавливается личность пассажира.

(будет дополнено)

 
 
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Странную активность обнаружил сегодня водитель белорусской фуры, вернувшейся в страну из Евросоюза. На остановке у Барановичей услышал стук из закрытого прицепа....
 
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