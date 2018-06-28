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ВС будет ориентировать суды на максимально оперативное возмещение вреда при ДТП

29.06.2018 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пленум ВС будет ориентировать суды на максимально оперативное возмещение вреда при ДТП. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам Андрей Забара перед заседанием пленума Верховного суда по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56831.php

ВС будет ориентировать суды на максимально оперативное возмещение вреда при ДТП

"Хочу подчеркнуть и отметить главное - пленум Верховного суда будет жестко ориентировать суды на максимально полное и максимально оперативное возмещение вреда лицам, пострадавшим в результате ДТП. Это и есть главный вектор судебной деятельности, который нам надо сохранять и развивать дальше, - сказал Андрей Забара. - Изменения и дополнения, которые предполагается сегодня внести в действующее постановление пленума, обусловлены динамичным изменением законодательства в сфере возмещения ущерба в результате ДТП, а также теми вопросами, которые возникают в судебной практике, ежедневно в нашей жизни. Пленум обобщит результаты изучения судебной практики, правильность применения законодательства в этой сфере, даст судам необходимые разъяснения и дополнит действующее постановление новыми разъяснениями".

Заместитель председателя Верховного суда отметил, что количество транспортных средств в собственности граждан и юрлиц постоянно растет. "Только в собственности граждан в 2017 году их было более 3,5 млн. Они достаточно активно эксплуатируются и, конечно, с их участием происходят ДТП. К сожалению, в таких происшествиях гибнут люди, причиняется вред жизни и здоровью граждан, имуществу. Только по итогам прошлого года в дорожных авариях более 3,5 тыс. человек пострадали, а 58 погибли. Наличие четко регламентированного законодательства, единообразной непротиворечивой судебной практики по делам о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, является залогом своевременного восстановления нарушенных прав и законных интересов людей", - подчеркнул Андрей Забара.

Он добавил, что в Беларуси активно действует институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который заработал в 1999 году, когда было организовано Белорусское бюро по транспортному страхованию. Законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности активно развивалось, и это решило вопрос о своевременном и достаточно полном возмещении вреда пострадавшим в ДТП.

В 2006 году указом №530 было утверждено положение о страховой деятельности в Беларуси, которое также регламентирует вопросы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. "В 2004 году пленумом Верховного суда уже принималось постановление о судебной практике по возмещению вреда, причиненного транспортными средствами, где затрагивались вопросы и обязательного страхования гражданской ответственности. В указ №530 периодически вносились изменения, последние - в 2014 году. Они достаточно объемные и, конечно же, судебная и вообще правоприменительная практика на эти изменения не могла не отреагировать, - сказал Андрей Забара. - С 2004 года, когда пленум ВС обсуждал судебную практику по этой категории дел, и с 2014 года, когда внесены были последние изменения в законодательство об обязательном страховании, прошло достаточно много времени. Поэтому Верховный суд и обратился к необходимости обобщить судебную практику по этой категории дел".

 
 
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Пленум ВС будет ориентировать суды на максимально оперативное возмещение вреда при ДТП. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Верховного...
 
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