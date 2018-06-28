В Бресте представили сервис «Долгов нет» и готовятся к экономическому форуму городов-побратимов

В Брестском горисполкоме прошло торжественное собрание, посвящённое предстоящему Дню экономиста.



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Оно было деловым – после вручения грамот отличившимся на повестке дня была подготовка к первому экономическому форуму городов-побратимов Бреста. Третьим вопросом – презентация ноу-хау, позволяющего распутать цепочки кредиторско-дебиторской задолженности.



Благодарность экономистам



Открыл собрание первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. Он рассказал об экономических итогах прошлого года, выполнении прогнозных показателей, вкладе предприятий города, напомнил, что Брест в 2017 году занесен на Республиканскую доску Почета за лучшие показатели в области социально-экономического развития.



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Затем настала пора награждения грамотами экономистов предприятий города, которые внесли наибольший вклад в экономику. Грамоты вручали как от горисполкома, так и от районных администраций. Первый замглавы администрации Московского района Вячеслав Метлицкий перед вручением наград в поздравительном слове сказал: «Хорошие счетоводы всегда ценились».



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Добавим, что от председателя комитета экономики облисполкома Михаила Баценко грамоту получил Вадим Кравчук, а начальник управления экономики горисполкома Александр Прадун – благодарственное письмо.



Первый для городов-побратимов



Второй блок собрания был сугубо деловым – подготовка к экономическому форуму городов-побратимов и партнёров Бреста, который планируется на 26 июля.

«Программа форума разделена на несколько блоков: социальный, туристический, экономический и строительный. Выставочные площади предоставят как предприятиям Бреста, так и гостям», – сообщил Вадим Кравчук. Форум пройдет в конференц-зале горисполкома.



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Элементы его были отработаны во время празднования Дня города в прошлом году. Тогда, с одной стороны, делегации городов-побратимов информировали брестчан о возможностях взаимных экономических отношений. На приеме, который проводил для них Александр Рогачук, запомнились выступления руководителей из Батуми, Ижевска и других городов. С другой стороны, за всеми гостями были закреплены представители брестских предприятий. А то, что их экспортные продажи за год выросли, уже факт.



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Опробованную схему работы используют и в этом году. Вадим Кравчук призвал экономическое руководство предприятий использовать открывающиеся возможности. Для координации подготовительной работы нужно связываться с начальником управления экономики горисполкома, Александр Прадун тут же продиктовал присутствующим свои телефоны.



Распутать клубок долгов



Третий блок собрания – презентация сервиса «Долгов нет». Эта платформа уже известна в Беларуси, сайт: www.dolgovnet.by . Как рассказал представитель компании-разработчика Анатолий Алехно, это уникальный математический алгоритм, который позволяет находить замкнутые цепочки долгов среди тысяч организаций и предпринимателей.



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Заметим, что система может быть востребована, по данным Главного статистического управления Брестской области о финансовых результатах работы организаций, дебиторская задолженность на 1 мая этого года составила 2,7 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 0,6 миллиарда, или 21,5 процента от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность на этот же период составила 3,6 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 0,7 миллиарда, или 20,9 процента от общего объема кредиторской задолженности.



На вопрос из зала, много ли уже участников в системе, представитель фирмы ответил, что в Брест они только пришли, в основном пользователи из Минской области. Он пояснил, что чем больше в системе будет участников и загруженной информации, тем вероятнее найти цепочки долгов, которые можно погасить. «Это не панацея, но может помочь решить проблемы долгов без судов», – сказал представитель разработчика.