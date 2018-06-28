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Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют

29.06.2018 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Тут хорошо,  спокойно и всегда понимают. Так говорят о психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном  в деревне Волки Брестского района, его постояльцы, которые обрели не только крышу над головой, но и внимание, заботу, теплоту  и доброту сердец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют

В августе 2013 года это учреждение распахнуло двери для своих первых подопечных, которых тогда было всего четыре человека. С тех пор прошло почти пять лет. И сегодня их уже 128. В основном, это одинокие люди, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. По словам директора дома-интерната Николая Шульгана, всего в Брестской области десять домов-интернатов, из них семь – психоневрологических, в том числе один для детей-инвалидов. Большую методическую помощь им оказывает руководство и специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


Круглосуточная помощь

Одного желания помочь в домашних условиях больному человеку недостаточно. Здесь без помощи квалифицированных специалистов не обойтись. Когда, к примеру, люди теряют память, их родные не сразу осознают, что не в силах самостоятельно обеспечить им должный уход. Они долго пытаются вернуть их к нормальной жизни, но не получается. В таких случаях выход один – обратиться в специализированное учреждение, где знают, как помочь таким людям. 
Сегодня в трудовом штате пансионата 104 человека, большинство из них – медицинские работники. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


«К нам не приходят случайные люди, – говорит директор интерната. – Персонал умеет сопереживать и чувствовать чужое горе. У одних трудовой день длится семь часов, а у других, санитарок и медсестёр, работающих посменно, – двадцать четыре часа в сутки. Они для наших подопечных стали родными и близкими людьми, которые и выслушают, и поддержат добрым словом, а при необходимости даже окажут первую неотложную медицинскую помощь».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


Никто не застрахован

К сожалению, от одиночества и болезни никто не застрахован. Об этом говорила врач-психиатр-нарколог дома-интерната Эллина Сытько: «Среди наших подопечных есть и заслуженные педагоги, и мастера спорта, и люди с двумя высшими образованиями, хорошо владеющие иностранным языком. Следует отметить, что из 77 мужчин пятьдесят – трудоспособного возраста, которым нет ещё шестидесяти. В основном, они страдают психическими расстройствами или унаследовали какие-либо генетические недуги. К примеру, та же шизофрения чаще всего диагностируется как раз таки у мужчин. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


С женщинами немного другая ситуация. У нас больше представительниц нетрудоспособного возраста, которым чаще всего ставят диагноз «деменция», то есть приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Обратим внимание и на тот факт, что из числа всех проживающих 85 человек – это инвалиды 1 и 2 группы, которые нуждаются в постоянном уходе».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


Главное – реабилитация

В доме-интернате созданы все условия для комплексной реабилитации людей. Здесь функционируют физиотерапевтический и процедурный кабинеты, зал ЛФК. Проживающие посещают музыкотерапию. Трудовая реабилитация для многих стала приоритетным направлением деятельности. Более девяноста подопечных смогли найти себе занятие по душе: одни интересуются кройкой или шитьем, другие благоустраивают территорию и занимаются её озеленением, а третьи помогают младшему медицинскому персоналу. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


На территории интерната сложно не заметить участок земли, представляющий собой небольшой огородик – место, где своё свободное время проводит Денис Дегтярёв. «Земля любит его руки и слушается их», – так говорят о мужчине, который каждый год сажает помидоры и другие овощи, ухаживает за ними, а потом собирает урожай. «Мне нравится работать с землёй и на улице. Зимой с удовольствием убираю снег, а осенью – листву. А под настроение пою песни», – говорит Денис.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


Возвращаясь к реабилитации, нельзя не сказать и об отделении сопровождаемого проживания, которому сейчас здесь уделяют огромное внимание. Недавно его дополнили социально-бытовой комнатой, где мужчины и женщины могут самостоятельно приготовить себе еду. Отметим, что те, кто в их числе, уже преодолели многое. Они сделали шаг вперёд навстречу полноценной жизни. Осенью комиссия определит, готов ли кто-то из них вернуться в общество.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


Популярностью пользуется и социальная реабилитация. «Наши постояльцы активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, спортивных соперничествах. Это позволяет им развиваться физически, проявлять мужество и волю к победе, испытывать радость общения с другими участниками, – рассказывает культорганизатор Анна Исаенко-Ушурелу. – Многие стали постоянными посетителями библиотеки интерната, посещают театральные и музыкальные кружки. С радостью ходят на секции по настольному теннису, футболу, пионерболу, бильярду. Кстати, один из наших подопечных, который раньше серьёзно занимался спортом, изъявил желание проводить утреннюю зарядку на улице. И лето для этого как раз таки наиболее подходящее время».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56828.php

Дом-интернат в Волках под Брестом: здесь дарят тепло и уют


В перспективе

За пять лет психоневрологический дом-интернат полностью заселён жильцами. В трёхэтажном здании современное медицинское оборудование. Жилые помещения оснащены необходимой мебелью, душевыми комнатами. Территория пансионата облагорожена и озеленена, есть место для отдыха на свежем воздухе. Для безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями оборудованы пандусы.

Люди верят сотрудникам учреждения, поэтому и доверяют им свои судьбы. «За пять лет специалисты наработали определённый опыт. Они знают, как вселить в человека веру и надежду, – говорит Николай Шульган. – Хочется, чтобы наши подопечные всегда стремились в отделение сопровождаемого проживания. Ведь попасть туда – это значит стать на финишную прямую, ведущую к нормальной жизни. Надеемся, что в будущем для этих постояльцев на территории интерната появится специальный домик, где они полностью уйдут на самообслуживание. Тогда мы сможем наблюдать за тем, каков результат нашей работы, и то, насколько они готовы к самостоятельности».

Здесь у любого человека – своя судьба, история и драма. Как говорит Эллина Сытько, о каждом из них можно написать книгу. Это люди, которые, так же как и мы, переживают и чувствуют. Они скучают по своим родным и близким. Стыдиться и избегать их – это неправильно, ведь никто не знает, что ожидает каждого из нас. Важно научиться прощать. Один из постояльцев, который усердно боролся с онкологией, никак не мог понять: почему к нему всё равно приходят его дети, которым он, будучи в здравии и в постоянном алкогольном опьянении, причинил столько неприятностей… Он всё осознал. И душа его, чувствующая прощение, навеки успокоилась.

 
 
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Тут хорошо, спокойно и всегда понимают. Так говорят о психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в деревне Волки Брестского...
 
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