Пинско-Ивацевичский народный костюм – самый старинный на Брестчине

Было время, когда на праздничной ярмарке по одежде можно было узнать, из какого местечка приехали белорусские женщины за покупками: настолько неповторимы были их наряды.



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Об этом и многом другом, что хранится в коллекции «Ткани и одежда», рассказала ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Ольга Новикова.



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- Ольга Валерьевна, что представляет собой эта коллекция музея?



- Одна из важных функций музея - это выявление предметов музейного значения, комплектование фондов, учёт и надлежащее хранение. Ведь теоретически предметы должны храниться вечно.



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У нас 23 коллекции, в других музеях может быть иначе. Одной из важных и интересных я считаю коллекцию «Ткани и одежда». Редко какая выставка обходится без предметов из этого собрания. Одежда – это зеркало, в котором отражается вся история человечества. Это важная часть нашей жизни. Достаточно одного взгляда – и можно сложить своё мнение об эпохе. Недаром есть пословица: «По одёжке встречают, по уму провожают».



Наша коллекция, если быть точными, насчитывает 3757 единиц хранения двух групп: этнографическая, а также гражданская и форменная.



- Как она складывалась и в чём её уникальность?



- Поскольку наш музей относится к краеведческому профилю, у нас имеется около 1400 предметов этнографического характера. Этой коллекцией можно гордиться.



Она наиболее полно представляет народный костюм Брестчины. Основу ее составляют предметы, которые собирались во время этнографических экспедиций, в предыдущие десятилетия, во времена СССР. Это было не так легко – разговорить бабушек в деревнях, чтобы они раскрыли свои сундуки и показали сокровища. Есть такая пословица: «Одежда закрывает тело, но открывает душу». То, что нам удалось найти и сохранить, открывает светлую душу нашего трудолюбивого народа.



Я стала обращать внимание на то, что в одежде современной молодёжи появляются народные мотивы, элементы того, что они называют «вышиванкой».

Но это несколько поверхностный подход. На самом деле такое слово не использовалось в белорусском языке, его применяли для названия украинской одежды. А если молодёжь хочет знать, как выглядели их предки на самом деле – добро пожаловать в наш музей. Традиционную одежду можно увидеть в филиале краеведческого музея – «Художественный музей».



- Есть ли особенности у костюмов Брестчины?



- Да, он один из самых архаичных. В каждой местности на протяжении столетий сложился свой стиль, именуемый строй. В нашем музее хранятся образцы всех семи строев Брестчины, и в каждом была своя особенность в использовании декора, его размещении и технологических приёмов.



Раньше на ярмарке, когда съезжались женщины за покупками, можно было определить, кто из какого района приехал или даже из какой деревни. Главным маркером, безусловно, служил головной убор.



Большая часть Брестчины – это западное Полесье. Эта территория была несколько географически изолирована, поэтому здесь дольше всего сохранялись черты самобытности.



- Есть ли различия внутри региона?



- Самым архаичным строем из всех семи я бы назвала Пинско-Ивацевичский строй. Он отличается преобладанием белой цветовой гаммы, он сдержан в выражении. Но эта скромность и сдержанность как бы компенсируется идеальными пропорциями и силуэтом. А изюминка – это чепцы, плетённые вручную. Это была важная часть убора, женщина получала его во время свадьбы и не должна была снимать даже дома. С волосами было связано много суеверий, особенно замужней женщины, считалось, что они не всегда обладали положительной силой.



Чепцы в этом регионе сохранялись до середины 20-го века. По технике исполнения наш чепец – это безузелковое сетчатое плетение, которое использовалось ещё в Древнем Египте. Это лучший образец кружевоплетения.



- Какие изюминки есть в других регионах?



Кроме этого строя, выделяются костюмы Малоритского и Кобринского районов. Они необычайно декоративны. Заслуживает внимания шерстяная тяжёлая малоритская юбка. Их одевали по торжественным дням. Реликтовой деталью костюма малоритчины стал «малоритский плат», полотенчатый головной убор. Интересна также территория Брестчины, смежная с Польшей. Здесь заметна ориентация на западноевропейские образцы одежды. Даже когда одежду шили из домотканого сукна, профессиональные портные имели набор специальных лекал и техник – плиссировка, машинная строчка. И нитки были фабричного прядения с насыщенной цветовой гаммой.



То есть костюмы Брестские выделишь сразу. Но и они имели региональные особенности. Поэтому именно в этом я вижу ценность нашей коллекции.

Ещё интересное явление – так называемые «подвойные дываны». Они бытовали в Каменецком и Пружанском районах. Это двухслойное покрывало с двусторонним узором. Тут нужен был высочайший профессионализм. Эта техника была известна в Древнем Египте, Мексике, Перу…

Коллекция рушников музея насчитывает более 200 единиц хранения. Наши традиционные полотенца узнать легко по полосатому ритмичному декору красного цвета: белый льняной фон и красные плотные полосы.



- А как же костюмы служивых людей?



- Это вторая часть нашей коллекции – гражданская и форменная одежда, 2359 предметов. В ней историческая одежда, форменная, времён Первой мировой и Великой Отечественной войн, одежда горожан, мемориальные вещи известных людей, культовая одежда, городской текстиль, предметы. Историческая одежда поступила в 1950-60-е годы. Когда создавался музей, с нами делились фондами другие музеи.



Есть уникальные экземпляры, например, церемониальный мундир сенатора 19 века, он поступил к нам в 1973 году из Брестской таможни. Есть образец характерной и обязательной детали мужского придворного костюма 18-го века - кафтан Аби, расшитый гладевой вышивкой. Носился он с жилетом и узкими брюками, которые назывались кюлоты. Но эти названия у нас не прижились, кюлоты так и остались штанами. В коллекции присутствуют предметы, принадлежащие представителям династии Романовых. Например, фуражная шапка великого князя Константина Павловича, который вошёл в историю как цесаревич. Она поступила к нам из Волковыска.



В нашей коллекции также представлены предметы одежды известных людей – государственного и партийного деятеля Беларуси Петра Машерова, режиссера Михаила Пташука, космонавта Петра Климука, первого Героя Республики Беларусь Владимира Карвата и других. В одном из залов исторической экспозиции музея представлен легкоатлетический костюм брестчанки Юлии Нестеренко, в котором она бежала свою победную стометровку на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Обязательная часть коллекции – образцы продукции предприятий Брестчины, которая начала формироваться в советское время. Культовая одежда в музее представлена как католическим, так и православным литургическим облачением.



- Пополняется ли коллекция сейчас?



- Да, и очень интересными вещами. Например, перед выставкой «Город и люди в объективе фотокамеры» нам принесли семейную реликвию – женскую накидку начала 20-го века. Посетители выставки могли её видеть. И я хотела бы обратиться к брестчанам: если у вас есть уникальные старые вещи, свидетельствующие об ушедшей эпохе – приносите в Брестский областной краеведческий музей. Это всё наша коллективная память, и она должна сохраниться.