ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге

Непропуск пешехода остается одной из главных причин травмирования или гибели пешеходов. Только за последние пару дней на территории Брестской области произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пешеходы, пересекавшие проезжую часть как по регулируемым, так и по нерегулируемым пешеходным переходам. С начала 2018 года с участием пешеходов зарегистрировано 94 ДТП, в которых 17 человек погибли и 79 получили травмы.



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Сегодня, 29 июня, сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК "Брест" и дружинниками добровольной дружины ГАИ провели целевой рейд с использованием автомобилей гражданского исполнения и проверили, соблюдают ли брестские водители Правила дорожного движения в части пропуска пешеходов.



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Расположившись недалеко от оживленного пешеходного перехода на улице Сов.Конституции, инспектор ГАИ с помощью установленного в автомобиле гражданского исполнения прибора фотофиксации осуществлял надзор за исполнением проезжающими мимо водителями пункта ПДД в части проезда пешеходных переходов и фиксировал выявленные нарушения.



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Так, было выявлено пять нарушений ПДД, в отношении водителей составлены административные материалы.



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Кроме инспектора ГАИ надзор за безопасностью дорожного движения ежедневно осуществляют и члены добровольной дружины ГАИ УВД, которые, используя видеокамеру, фиксируют факты нарушений водителями Правил в части проезда пешеходных переходов.



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Госавтоинспекция напоминает водителям, что непредоставление преимущества пешеходам влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин (ст.18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь).



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Вместе с тем, ГАИ в очередной раз призывает пешеходов быть внимательными при пересечении проезжей части и всегда убеждаться в безопасности перехода. В темное время суток необходимо проявлять особую бдительность, так как водителю из-за слепящего света фар встречных автомобилей порой бывает сложно заметить человека на дороге.



Будьте взаимовежливы и законопослушны!