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ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге

29.06.2018 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Непропуск пешехода остается одной из главных причин травмирования или гибели пешеходов. Только за последние пару дней на территории Брестской области произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пешеходы, пересекавшие проезжую часть как по регулируемым, так и по нерегулируемым пешеходным переходам. С начала 2018 года с участием пешеходов зарегистрировано 94 ДТП, в которых 17 человек погибли и 79 получили травмы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56826.php

ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге

Сегодня, 29 июня, сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК "Брест" и дружинниками добровольной дружины ГАИ провели целевой рейд с использованием автомобилей гражданского исполнения и проверили, соблюдают ли брестские водители Правила дорожного движения в части пропуска пешеходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56826.php

ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге


Расположившись недалеко от оживленного пешеходного перехода на улице Сов.Конституции, инспектор ГАИ с помощью установленного в автомобиле гражданского исполнения прибора фотофиксации осуществлял надзор за исполнением проезжающими мимо водителями пункта ПДД в части проезда пешеходных переходов и фиксировал выявленные нарушения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56826.php

ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге


Так, было выявлено пять нарушений ПДД, в отношении водителей составлены административные материалы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56826.php

ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге


Кроме инспектора ГАИ надзор за безопасностью дорожного движения ежедневно осуществляют и члены добровольной дружины ГАИ УВД, которые, используя видеокамеру, фиксируют факты нарушений водителями Правил в части проезда пешеходных переходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56826.php

ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге


Госавтоинспекция напоминает водителям, что непредоставление преимущества пешеходам влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин (ст.18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56826.php

ГАИ проверила, пропускают ли брестские водители пешеходов...и как пешеходы ведут себя на дороге


Вместе с тем, ГАИ в очередной раз призывает пешеходов быть внимательными при пересечении проезжей части и всегда убеждаться в безопасности перехода. В темное время суток необходимо проявлять особую бдительность, так как водителю из-за слепящего света фар встречных автомобилей порой бывает сложно заметить человека на дороге.

Будьте взаимовежливы и законопослушны!

 
Теги: Брест
 
 
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Непропуск пешехода остается одной из главных причин травмирования или гибели пешеходов. Только за последние пару дней на территории Брестской области произошел...
 
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