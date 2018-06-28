Партизанка, патриотка, труженица — такой знают на Кировщине ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Кузьминичну Акушевич





Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Кузьминична Акушевич — уроженка Климовичского района, но с 1944 года ее жизнь связана с Кировщиной.

…Учеба Зинаиды Подгурской (девичья фамилия) в Климовичском сельскохозяйственном техникуме подходила к концу. Впереди были экзамены, день рождения — 18 лет! Потом — самостоятельная жизнь…

Но война решила по-своему. Утром всех учащихся техникума вызвали в военкомат и поручили разносить повестки на фронт.

Ночью, когда Зинаида дежурила в военкомате, раздался гул. Тяжелый, мощный. Девушка выскочила на улицу и в ночном небе увидела самолеты с черными крестами. Так для нее началась Великая Отечественная война…

Потом она увидела их — фа­шистов, ехавших на мотоциклах, беспорядочно стреляющих и гогочущих: «Русиш швайн!». В этом районе, в д.Ректа, Зинаида родилась, училась, и ей было больно оттого, что родную землю топчут вражеские сапоги. Тогда девушка твердо решила, что будет бороться с врагом. За помощью обратилась к родному дяде В.П.Галковскому, который был секретарем райкома партии и руководителем подполья в Климовичах. Члены партактива занимались формированием партизанских групп. А на это время Зинаида получила задание собирать сведения о состоянии дел на железной дороге, которые передавались партизанам. Потом девушку забрали в санитарную группу.

Сформированные отряды зимой направились через Барановичи в Кличевский район, в Усакинские леса. Зинаида попала в 539-й партизанский отряд.

Здесь она познакомилась с братьями Акушевичами из Кировска — добродушными, веселыми. Евстрат писал сатирические стихи о фашистах, а Илья читал их партизанам — он был командиром подразделения. В жестоком бою Илью тяжело ранило. Сжалось от боли сердце девушки, когда увидела раненого юношу на носилках. Только и вымолвила: «Возвращайтесь живым…».

В 1943 году партизаны вели тяжелые бои. Силы были неравными, немцы окружили отряд, пришлось отступать. Раненых везли на подводах, шли день и ночь, был страшный холод. Когда на привале присели отдохнуть, Зинаида уже не смогла встать. Боты и портянки с кожей снимали с ее ног.

Когда Зина подлечилась, то стала в отряде 3-м номером при пулемете. В сумке приходилось носить 16-килограммовый диск от пулемета — плечи срезала до крови.

Приходилось ей ходить за «языком». Участвовала в освобождении Кировского и Шкловского районов. Потом было соединение с действующей Армией при совместной операции «Багратион».

Так для Зинаиды были закончены боевые действия. Ее ратный путь отмечен орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью «За победу над Германией» и другими наградами.

После войны она работала в районном земельном отделе.

Однажды ей поручили с группой людей ехать к границе с Польшей, чтобы забрать и пригнать в район 700 лошадей, переданных из Пруссии. Гнать их домой пришлось с большими трудностями, пешком, борясь с болезнями животных и отбиваясь от бандитов. Но Зинаида выполнила это задание. Сколько благодарных слов услышала девушка за этот героический поступок! А ведь ей было тогда только 22 года.

Однажды она встретила своего боевого командира Илью Акушевича. Красивый, подтянутый, весь в орденах и медалях! «Вот я и вернулся по вашей просьбе!» — с улыбкой произнес он. Позже они поженились и прожили душа в душу 52 года, вырастили двух дочерей и сына.

Зинаида Кузьминична была отличным специалистом, посвятив много лет делу развития сельскохозяйственной отрасли, остается для всех хорошим другом и советчиком.

В августе ей исполняется 95 лет. Женщина не забывает те страшные бои, пожарища и своих верных партизанских друзей. Зинаида Кузьминична, по ее словам, искренне гордится кировской землей, ее трудолюбивыми людьми, их достижениями.

Людмила ЛУКАНОВИЧ.

Фото из семейного архива.