Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 июня

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу из-за сильного ветра.

Утром и днём на значительной части территории Беларуси ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с. Днём по Гомельской и Могилёвской областям – сильные дожди.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, по юго-востоку будет до +18°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +15..+21°С.