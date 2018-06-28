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Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 июня

29.06.2018 14:51 — Разное | ОНТ  
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу из-за сильного ветра.

Утром и днём на значительной части территории Беларуси ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с. Днём по Гомельской и Могилёвской областям – сильные дожди.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, по юго-востоку будет до +18°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +15..+21°С.

 
 
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​Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу из-за сильного ветра.
 
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