Смотровые комиссии на Лоевщине помогают избежать беды

К сожалению, не все граждане заботятся о безопасности, забывают о том, что нарушение элементарных правил зачастую приводит к плачевным последствиям. С целью выявления фактов, представляющих угрозу жизнедеятельности человека, и для оказания содействия по их устранению в районе активно работают смотровые комиссии.

Представители Лоевского РОЧС, РОВД, цеха газового хозяйства, энергонадзора, учреждений здравоохранения и образования, территориального центра социального обслуживания населения и других структур посещают домовладения многодетных семей, инвалидов I и II групп, одиноких и одиноко проживающих граждан, а также семей, признанных находящимися в социально опасном положении.

— Если говорить о пожарной безопасности, то в Лоевском районе с начала текущего года на пожарах гибели людей не зарегистрировано. В некоторой степени это результат работы смотровых комиссий, — говорит начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Зак. — Основной причиной пожаров в большинстве случаев является неосторожное обращение с огнем. Были также факты нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, электрооборудования. Следует сказать, что многие жители Лоевщины игнорируют рекомендацию по установке автономных пожарных извещателей. А зря. Примеров того, как АПИ спасли жизни людей в ночное время достаточно много.

Целенаправленная работа смотровых комиссий, координация которой возложена на отдел по чрезвычайным ситуациям, помогает избежать несчастных случаев, вызванных неосторожностью граждан. Ее суть заключается в проведении совместных обследований домовладений и квартир жителей с указанием владельцам на факты, создающие угрозу безопасности. Проводятся профилактические беседы. Списки граждан, требующих особого внимания, составляют председатели сельисполкомов (в сельской местности) и начальники жилищно-эксплуатационных участков КЖУП «Лоевский райжилкомхоз». Они же возглавляют смотровые комиссии.

В ходе рейда, проведённого 26 июня, участники смотровой комиссии при посещении граждан обращали внимание не только на пожарную безопасность. В центре их внимания были санитарное состояние жилья и прилегающая территория, здоровье жильцов, наличие необходимых продуктов питания и т.д. По каждому выявленному факту нарушения правил проживания хозяевам предписано устранить недостатки в определенный срок. В случае невыполнения предписания собственник жилья может быть привлечен к административной ответственности.

Следует помнить, что безопасность зависит от каждого из нас. Не допускайте равнодушия ни по отношению к себе и своим близким, ни по отношению к землякам, живущим рядом.

Роман Анисовец,

инспектор РОЧС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смотровые комиссии на Лоевщине помогают избежать беды К сожалению, не все граждане заботятся о безопасности, забывают о том, что нарушение элементарных правил зачастую приводит к плачевным последствиям. С целью...