О судьбе ларька

Вопрос о дальнейшей судьбе ларька, находящегося возле Моховской фермы, встревожил всех местных жителей. “Калі магазін нельга размяшчаць супраць фермы, тады чаму ў ранейшыя часы ларок № 62 працаваў на тэрыторыі фермы ажно 31 год? — задаются вопросом сельчане. — Мы, людзі пажылога ўзросту, бегаць за аўталаўкай не маем здароўя. Вяскоўцам было б зручна, калі б ларок дзейнічаў побач з поштай і ФАПам. Мы не згодны са старшынёй праўлення Лоеўскага раённага спажывецкага таварыства Ірынай Пікас, якая сцвярджае, што ларок стратны. Просім кіраўнікоў раёна вырашыць гэтае балючае пытанне. Мы чакаем справядлівага рашэння”.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, 27 июня в деревне Мохов с сельчанами встретились заместитель председателя райисполкома Игорь Мельник, заместитель начальника отдела экономики райисполкома Виктория Кацуба, председатель правления райпо Ирина Пикас, председатель Колпенского сельисполкома Людмила Примак, главный санитарный врач района Александра Ващенко.

Присутсвующим предложили заполнить небольшие анкеты, чтобы выяснить, какие товары пользуются покупательским спросом и где они приобретаются. По результатам опроса стало понятно, что большинство местных жителей предпочитают совершать покупки в стационарном магазине.

На собрании сельчане интересовались причинами закрытия ларька, дальнейшей судьбой магазина, режимом работы автолавки райпо. На все вопросы должностные лица постарались дать исчерпывающие ответы.

На момент открытия ларька в деревне проживало 286 человек. Торговая точка размещалась возле фермы неслучайно. Магазин предназначался для работников хозяйства, чтобы у них была возможность приобрести необходимые товары после окончания трудового дня. Сегодня этот объект в связи с сокращением численности населения (в настоящий момент в деревне проживает 198 человек) стал нерентабельным. Содержать ларёк экономически невыгодно, так как выручка от продаж не покрывает огромных затрат на электроэнергию и иные расходы, обеспечивающие функционирование торгового объекта. К слову, по утверждённым социальным стандартам потребкооперация имеет право закрыть магазины во всех деревнях, где проживает менее 200 человек. «Но людей жалко, — говорит Ирина Артёмовна. — Поэтому стационарный магазин мы оставили, чтобы у сельчан была возможность каждый день покупать свежие продукты. А взамен убыточного ларька пустили автолавку. Магазин на колёсах будет работать с 9.10 до 9.50 три раза в неделю: понедельник, среду, пятницу».

Граждане пожилого возраста, находящиеся на социальном обслуживании, могут воспользоваться услугой социальных работников, закреплённых за ними, в покупке и доставке на дом продуктов питания и иных товаров.

Ольга Крупейченко, «ЛК».