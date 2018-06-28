​Уборщик получил от студентов конверт и заплакал

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Студенты довели до слёз уборщика, который наводил порядок в университетской библиотеке. Герман Гордон родился на Ямайке, переехал в Великобританию и устроился работать уборщиком в библиотеке Бристольского университета. Мужчина сразу нашёл общий язык со студентами, а привлёк их своей добротой.

Герман всегда старался подбодрить их перед экзаменами и тестами. И вот студенты решили в знак благодарности собрать денег для него, чтобы он смог устроить для своей семьи интересное путешествие.

Ребята разместили объявление о сборе средств на краудфандинговой платформе. Там они рассказали, зачем и кому собирают деньги. Всего откликнулось 230 человек, собрали свыше полутора тысяч фунтов.

Когда Герман Гордон открыл конверт, который ему вручил, и почитал сообщение от студентов, то просто не мог сдержаться и заплакал.