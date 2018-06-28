Подработать летом. Школьник может заработать до 300 рублей за месяц

Лето – это не только время отдыха, но и при желании хорошая возможность для школьника немного заработать. Работу можно попробовать найти самостоятельно в Интернете. Там много объявлений о вакансиях, но для школьников - раз и обчелся.

Гораздо больше объявлений, в которых ребята сами пытаются найти подработку на летние каникулы: «Ищу работу для школьника. Желательно расклеивать объявления, раздавать листовки. Мне 14 лет. Меня зовут Оксана», «Ищу работу для школьников. Две школьницы хотят подработать летом. Нам 12 лет». «Ищу любую работу на лето. Работать могу в любой день недели и любое время.(15 лет)».

Где искать?

Поэтому если подросток настроен подработать летом, ему проще обратиться в отделы обслуживания граждан комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, которых в Минске три:

отдел обслуживания граждан № 1 управления занятости населения (для жителей Первомайского, Советского, Центрального районов г. Минска), ул. Я.Коласа, 69, тел. 216 13 61, 266 24 70,

отдел обслуживания граждан № 2 управления занятости населения (для жителей Московского, Октябрьского, Фрунзенского районов г. Минска), просп. Любимова, 14, тел. 201 89 48, 201 89 50,

отдел обслуживания граждан № 3 управления занятости населения (для жителей Заводского, Ленинского, Партизанского районов г. Минска), ул. Щербакова, 32, тел. 245 66 41, 245 69 13.

Как рассказала «АиФ» заместитель начальника управления-начальник отдела активной политики занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана ЕРАХОВЕЦ, в 2018 году учащиеся и студенты могут трудиться на 194 объектах учреждений системы общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, учреждений профессионально-технического образования, организаций коммунальной формы собственности.



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В рамках заключенных договоров учащимися осуществляются работы по уборке и озеленению территорий, изготовлению сувенирной продукции, пошиву швейных изделий, ремонту школьной мебели, работы с использованием персонального компьютера и др.

Уровень оплаты не может превышать размера минимальной заработной платы. C 1 января 2018 года – 305 рублей.

Есть условия

Что же надо знать, прежде чем устроиться на работу несовершеннолетнему?

Во-первых, на работу возьмут только с 14 лет. Школьники младше 18 лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра.

Подростку надо получить направление в отделе обслуживания граждан по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие одного из родителей (если подростку еще нет 16) и справку, подтверждающую обучение в учреждении образования.

После получения направления школьник обращается к нанимателю, который заключает с ним срочный трудовой договор, в котором указаны количество рабочих часов в день, виды работ и уровень заработной платы.



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Для несовершеннолетних существует ряд профессиональных ограничений (противопоказаний). Подросткам, к примеру, нельзя работать во вредных условиях труда и на опасном производстве.

Более того, рабочий день ребят в период летних каникулв возрасте от 14 до 16 лет не должен превышать 4 часов 36 минут, от 16 до 18 лет – 7 часов .

Следует учитывать, что какую бы работу не выполнял школьник, на предприятии он будет трудиться под пристальным наблюдением и непосредственным руководством мастеров.