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БГК имени Мешкова узнал соперников по группе гандбольной Лиги чемпионов
Чемпионы Беларуси по гандболу узнали, с кем им предстоит сыграть на групповой стадии самого престижного клубного турнира в этом виде спорта.
Жеребьёвка определила в оппоненты брестчанам македонский «Вардар», польский «Виве», испанскую «Барселону», венгерский «Веспрем», французский «Монпелье», шведский «Кристианстад» и немецкий «Райн Лёвен».
Матчи стартуют осенью, в плей-офф выйдут шесть сильнейших команд из восьми.
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Чемпионы Беларуси по гандболу узнали, с кем им предстоит сыграть на групповой стадии самого престижного клубного турнира в этом виде спорта.
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