БГК имени Мешкова узнал соперников по группе гандбольной Лиги чемпионов

Чемпионы Беларуси по гандболу узнали, с кем им предстоит сыграть на групповой стадии самого престижного клубного турнира в этом виде спорта.

Жеребьёвка определила в оппоненты брестчанам македонский «Вардар», польский «Виве», испанскую «Барселону», венгерский «Веспрем», французский «Монпелье», шведский «Кристианстад» и немецкий «Райн Лёвен».

Матчи стартуют осенью, в плей-офф выйдут шесть сильнейших команд из восьми.