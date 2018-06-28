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Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт
29.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Активный детский досуг во дворе девятиэтажки по улице Солигорская, д. 2 организовала семья Славинских. Двор условно разделили на три зоны: надувная горка, площадки для спортивных игр и рукоделия.
Как рассказал глава семейства Валерий Славинский, подобные мероприятия в своём дворе они проводят уже несколько лет подряд. Надувную горку выделяет некоммерческое общественное объединение помощи детей с аутизмом «Рука в руке», волонтёрами которой являются члены семьи.
— Дети уже знают: поставили горку - значит можно выходить гулять, — рассказывает Валерий.
Несколько десятков детей под присмотром взрослых прыгают на надувном аттракционе, плетут фенечки, участвуют в подвижных играх.
Интересно, что Славинские не преследует личной выгоды - мероприятия в своём дворе проводят просто для того, чтобы развлечь детей и занять их чем-то полезным.
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Активный детский досуг во дворе девятиэтажки по улице Солигорская, д. 2 организовала семья Славинских. Двор условно разделили на три зоны: надувная горка, площадки...
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