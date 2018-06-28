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Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

29.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Активный детский досуг во дворе девятиэтажки по улице Солигорская, д. 2 организовала семья Славинских. Двор условно разделили на три зоны: надувная горка, площадки для спортивных игр и рукоделия. 

Как рассказал глава семейства Валерий Славинский, подобные мероприятия в своём дворе они проводят уже несколько лет подряд. Надувную горку выделяет некоммерческое общественное объединение помощи детей с аутизмом «Рука в руке», волонтёрами которой являются члены семьи. 

— Дети уже знают: поставили горку - значит можно выходить гулять, — рассказывает Валерий. 

Несколько десятков детей под присмотром взрослых прыгают на надувном аттракционе, плетут фенечки, участвуют в подвижных играх.

Интересно, что Славинские не преследует личной выгоды - мероприятия в своём дворе проводят просто для того, чтобы развлечь детей и занять их чем-то полезным. 

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Случчане самостоятельно организовали детскую игровую площадку. Фотофакт

Ранее мы писали про Даниила Славинского - сына Валерия - который организовал во Вконтакте группу психологической поддержки для всех желающих и за несколько месяцев выслушал проблемы сотен людей. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Активный детский досуг во дворе девятиэтажки по улице Солигорская, д. 2 организовала семья Славинских. Двор условно разделили на три зоны: надувная горка, площадки...
 
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