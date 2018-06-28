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Что нужно знать при проведении культурно-массовых мероприятий

29.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Что нужно знать при проведении культурно-массовых мероприятий

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий являются руководители учреждений:
— перед началом массовых мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия;
— во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия;
— этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
— эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии;

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:
— проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
— одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
— проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
— использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
— уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
— полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
— допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы.

В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
Каждый работник обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в МЧС (при этом необходимо четко назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и номер телефона);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

О. БЕСПАЛЫЙ,

инспектор группы пропаганды

и взаимодействия с общественностью РОЧС.

 
 
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Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий являются руководители учреждений: — перед началом...
 
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