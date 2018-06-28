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Вниманию физических лиц и субъектов хозяйствования, планирующих пересечение границы через пункт пропуска «Брузги» (Кузница)
29.06.2018 — Разное | Свислочская газета
С 29 июня начата реконструкция инфраструктуры пункта пропуска «Брузги», запланированная в рамках реализации проекта «Модернизация транзитного коридора». Схема движения транспорта в пункте пропуска будет изменена, в связи с чем установлены временные знаки организации дорожного движения.
Обращаем внимание физических лиц и субъектов хозяйствования: следите за дорожными знаками и будьте внимательны при следовании через данный участок белорусско-польской границы, так как в пункте пропуска движется строительная техника.
Просим учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.
Реконструкция позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска, сократить время пересечения границы и обеспечить безопасность лиц, следующих пешим порядком, что соответственно положительно повлияет на транзитную привлекательность Республики Беларусь.
Юлия Романюк,
официальный представитель Гродненской региональной таможни.
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Вниманию физических лиц и субъектов хозяйствования, планирующих пересечение границы через пункт пропуска «Брузги» (Кузница)
С 29 июня начата реконструкция инфраструктуры пункта пропуска «Брузги», запланированная в рамках реализации проекта «Модернизация транзитного коридора»....
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