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Вниманию физических лиц и субъектов хозяйствования, планирующих пересечение границы через пункт пропуска «Брузги» (Кузница)

29.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Вниманию физических лиц и субъектов хозяйствования, планирующих пересечение границы через пункт пропуска «Брузги» (Кузница)

С 29 июня начата реконструкция инфраструктуры пункта пропуска «Брузги», запланированная в рамках реализации проекта «Модернизация транзитного коридора». Схема движения транспорта в пункте пропуска будет изменена, в связи с чем установлены временные знаки организации дорожного движения.

 

Обращаем внимание физических лиц и субъектов хозяйствования: следите за дорожными знаками и будьте внимательны при следовании через данный участок белорусско-польской границы, так как в пункте пропуска движется строительная техника.

 

Просим учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.

 

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска, сократить время пересечения границы и обеспечить безопасность лиц, следующих пешим порядком, что соответственно  положительно повлияет на транзитную привлекательность Республики Беларусь.

 

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни.

 
 
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С 29 июня начата реконструкция инфраструктуры пункта пропуска «Брузги», запланированная в рамках реализации проекта «Модернизация транзитного коридора»....
 
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