ГАИ проведет акцию «Трезвый водитель»

С 29 июня по 04 июля ГАИ проведет профилактическую акцию «Трезвый водитель».

Учитывая практику прошлых лет и принимая во внимание то, что в продолжительные выходные и праздничные дни совершается наибольшее число ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, руководством УГАИ УВД Минского облисполкома принято решение о проведении в период с 29 июня по 04 июля профилактической акции «Трезвый водитель».

Для сведения. С начала 2018 года на территории Минской области зарегистрировано 27 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 9 человек погибло, 36 получили телесные повреждения.

В период с 29 июня по 04 июля Госавтоинспекция Минщины усилит контроль за физическим состоянием водителей. Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности и дружинников.

Приводя данные фабулы ДТП, ГАИ призывает водителей к дисциплине и полному исключению фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.



