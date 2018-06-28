29 июня в Республике Беларусь будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!»

Свою заботу о близких мы проявляем по-разному. Когда же дело касается безопасности людей в автомобиле, то первое, что мы говорим водителю: «Пристегнись!», «Не гони!», «Будь осторожен!», а пассажиров мы просто просим пристегнуться.

Действительно, для водителя и пассажиров наипростейшим способом улучшить свою безопасность в любом транспортном средстве является использование ремней безопасности. В противном случае их игнорирование может стать вопросом жизни и смерти.

«Свежие» примеры ДТП, в которых ремни, детские автокресла спасли пассажирам жизни, заставляют все больше задумываться об использовании средств пассивной безопасности в автомашине.

4 июня в 20.35 38-летний житель Тульской области (РФ), находясь за рулем автомобиля «SsangYong Сугоп», передвигался по автодороге «Могилев-Бобруйск». Вблизи д. Дуброва в направлении Могилева при совершении обгона на перекрестке совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», осуществляющим поворот налево. В результате ДТП 20-летний водитель «Фольксвагена», и 23-летний пассажир данного автомобиля — оба жители д. Дуброва – травмированы (у водителя закрытый! перелом ключицы, ушибы; у пассажира – ЗЧМТ). Госпитализированы в учреждение здравоохранения. Были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП Быховским РОВД проводится проверка.

3 апреля в 12-30 65-летний пенсионер, житель г. Горки, управляя автомобилем «Ауди-100», двигался по автодороге Княжицы-Горки-Лениио в направлении д. Княжицы. Не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водителю и ехавшим с ним пассажирам причинены телесные повреждения. Все госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель – с ЗЧМТ, сочетанной травмой, открытым переломом ноги. Пассажиры: 31-летняя женщина – с ЗЧМТ, сочетанной травмой, повреждением позвоночника, переломами ребер и предплечья; пятилетняя девочка ударилась губой. Стоит отметить, что и водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.

Перевозка детей в легковом автомобиле должна быть безопасной. Детей до 5-ти лет обязательно перевозить с помощью детских удерживающих устройств, которые соответствуют их весу и росту. Если юному пассажиру от 5-ти до 12-ти лет, то ему можно предложить бустер или специальную подушку для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка штатными ремнями безопасности. При этом детей важно правильно зафиксировать: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею. Когда пассажиры маленькие, они не особо усидчивы в своих автокреслах. Как вариант – поощряйте детей, чтобы и им хотелось использовать ремень безопасности. Будьте примером! Покажите, что мама и папа пристёгиваются сами, поэтому они должны делать то же самое.

Ремни безопасности являются самым главным защитным механизмом, который имеется в машине. Если человек не пристегнут, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях и никакая пассивная безопасность машины и подушки безопасности не помогут ему выжить. Когда транспортное средство передвигается, его пассажиры и водитель также находятся в движении внутри него. В том случае, когда автомобиль останавливается во время столкновения, все сидящие в нём будут продолжать двигаться, пока что-то их не остановит. Ремни безопасности были разработаны для того, чтобы сдержать движение пассажиров внутри транспортного средства, предотвращая травмы в результате удара о приборную панель, а также выброса через лобовое стекло. Именно ремни являются первой линией защиты против травм и смертей во время езды в автомобиле.

Очень важно пристегнуться правильно. Ремень должен идти через плечо (не под рукой) и быть максимально удобен для Вашего тела. Если во время аварии плечевой ремень был пристегнут неправильно, это может привести к травме рёбер или ранам внутренних органов. Поясной ремень должен лежать низко над бёдрами, а не на животе.

Причины, по которым все же стоит пристегиваться:

Неиспользование ремня безопасности является нарушением закона. Если сотрудники ГАИ остановили автомобиль и заметили, что Вы не пристёгну ты – готовьтесь заплатить штраф (от 1 до 5 базовых величин, в- зависимости от того, как часто Вы игнорируете его применение). В результате ДТП Вас может выбросить через лобовое стекло. Подушки безопасности практически бесполезны без ремней. В случае аварии подушки безопасности открываются, но часто именно от этого люди получают телесные повреждения. Во время столкновения Ваше тело выбрасывается на открывшуюся подушку, травмируя лицо. Ремень поможет удержать человека на сидении. Короткие поездки. Даже если Вы выехали в ближайший магазин, помните, что большинство несчастных случаев происходит в 40 км от дома.

Не в Ваших силах думать и действовать за других водителей. Можете не пристёгиваться, убеждая себя, что Вы хороший водитель. Однако действия других участников дорожного движения проконтролировать гораздо сложнее, и лучше быть

законопослушным гражданином, чем потом сожалеть.

Использование ремней должно быть привычкой, но, к сожалению, как показывает статистика, это далеко не так. Не позволяйте себе или гем, кто оказался рядом с вами в автомобиле, стать ещё одной единицей в печальной статистике ДТП. Пристёгивайтесь и напоминайте об этом своим друзьям, даже если вы просто переезжаете с одной стоянки на другую. Позаботьтесь о себе и своих близких, сохраните здоровье и жизнь – свою и ваших близких.

29 июня в республике будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!», направленный на пропаганду использования пассажирами транспортных средств ремней безопасности, детских удерживающих устройств при перевозке их в автомобилях.