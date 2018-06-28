Новорожденным малышам в Костюковичах подарили вышиванки

Накануне Дня независимости в роддоме Костюковичской центральной больницы РК ОО “БРСМ” провел акцию «Падары немаўляці вышыванку».

Акции уже три года. Главная ее задача – напомнить об истоках, обратить внимание на национальную символику, ведь 2 июля в стране отмечается День вышиванки.

Счастливым женщинам гости пожелали, чтобы их дети росли здоровыми. В подарок вручили бодики с национальным орнаментом — вышиванки.

К слову, на момент встречи в роддоме было двое новорожденных: девочка и мальчик.

Республиканская молодежная акция «Падары немаўляці вышыванку» стартовала в Беларуси 15 июня. Она проходит в рамках проекта «Беларусь — крынiца натхнення».















