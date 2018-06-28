Жарко пообещал еще одно повышение пенсий до конца года

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Еще один перерасчет трудовых пенсий будет проведен в Беларуси до конца года, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко в ходе совместного заседания палаты представителей 29 июня.

По его словам, правительство планирует сделать перерасчет в связи с ростом средней зарплаты в стране и развития экономики, пишет БЕЛТА .

Замминистра напомнил, что в результате перерасчета с 1 мая пенсии в Беларуси увеличились на 5,4%.