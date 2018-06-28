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Жарко пообещал еще одно повышение пенсий до конца года
29.06.2018 14:58 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Еще один перерасчет трудовых пенсий будет проведен в Беларуси до конца года, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко в ходе совместного заседания палаты представителей 29 июня.
По его словам, правительство планирует сделать перерасчет в связи с ростом средней зарплаты в стране и развития экономики, пишет
Замминистра напомнил, что в результате перерасчета с 1 мая пенсии в Беларуси увеличились на 5,4%.
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Еще один перерасчет трудовых пенсий будет проведен в Беларуси до конца года, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко в ходе совместного заседания...
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