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Мэром Амстердама впервые в истории стала женщина

29.06.2018 15:20 — Разное | ОНТ  
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Новым мэром столицы Нидерландов назначена 52-летняя Фемке Галсеми. Уникальность ситуации в том, что должность мэра учреждена в Амстердаме в 1343 году, и с тех пор городом руководили исключительно мужчины.

Фемке Галсеми утвердил в должности Городской совет Амстердама. Это решение ещё должно одобрить правительство, а также утвердить король Виллем-Александр, однако данные процедуры, как правило, носят формальный характер.

Ранее новоиспечённый мэр была лидером левой партии GroenLinks. Её кандидатуру внесли в список претендентов на должность после заявления 45 влиятельных женщин, проживающих в голландской столице. Они выступали за гендерное равенство и против дискриминации в политике.

 
 
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​Новым мэром столицы Нидерландов назначена 52-летняя Фемке Галсеми. Уникальность ситуации в том, что должность мэра учреждена в Амстердаме в 1343 году, и с тех пор...
 
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