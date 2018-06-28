Мэром Амстердама впервые в истории стала женщина

Новым мэром столицы Нидерландов назначена 52-летняя Фемке Галсеми. Уникальность ситуации в том, что должность мэра учреждена в Амстердаме в 1343 году, и с тех пор городом руководили исключительно мужчины.

Фемке Галсеми утвердил в должности Городской совет Амстердама. Это решение ещё должно одобрить правительство, а также утвердить король Виллем-Александр, однако данные процедуры, как правило, носят формальный характер.

Ранее новоиспечённый мэр была лидером левой партии GroenLinks. Её кандидатуру внесли в список претендентов на должность после заявления 45 влиятельных женщин, проживающих в голландской столице. Они выступали за гендерное равенство и против дискриминации в политике.