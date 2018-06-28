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Мэром Амстердама впервые в истории стала женщина
Новым мэром столицы Нидерландов назначена 52-летняя Фемке Галсеми. Уникальность ситуации в том, что должность мэра учреждена в Амстердаме в 1343 году, и с тех пор городом руководили исключительно мужчины.
Фемке Галсеми утвердил в должности Городской совет Амстердама. Это решение ещё должно одобрить правительство, а также утвердить король Виллем-Александр, однако данные процедуры, как правило, носят формальный характер.
Ранее новоиспечённый мэр была лидером левой партии GroenLinks. Её кандидатуру внесли в список претендентов на должность после заявления 45 влиятельных женщин, проживающих в голландской столице. Они выступали за гендерное равенство и против дискриминации в политике.
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Новым мэром столицы Нидерландов назначена 52-летняя Фемке Галсеми. Уникальность ситуации в том, что должность мэра учреждена в Амстердаме в 1343 году, и с тех пор...
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