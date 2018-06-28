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Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом

29.06.2018 15:20 — Разное | ОНТ  
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Легкоатлетка Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом, сообщили в Белорусской федерации лёгкой атлетики.

На соревнованиях Meeting Pro Athlé de Nancy во французском Нанси она преодолела планку 4.66 метра. Предыдущий рекорд в соревнованиях на открытом воздухе, установленный в 2010 году, принадлежал Анастасии Шведовой – 4.65 метра. Мировой рекорд на открытых стадионах у легендарной россиянки Елены Исинбаевой – 5,06 метра.

Как отметили в федерации, это уже четвёртый рекорд, установленный белорусскими атлетами за последние полтора месяца. Ранее высшие достижения страны обновили Дмитрий Набоков – 2.36 метра в прыжках в высоту, Татьяна Холодович – 67.47 метра в метании копья, Алина Талай – 12,41 секунды в беге на 100 метров с барьерами.

Также в Нанси копьеметательница Татьяна Холодович с результатом 61.89 метра поднялась на высшую ступень пьедестала. Рекордсменка страны на дистанции 100 метров в категории «молодёжь» Кристина Тимановская показала результат 11,46 секунды. Это седьмая строчка итогового протокола.

 
 
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На соревнованиях Meeting Pro Athlé de Nancy во французском Нанси она преодолела планку 4.66 метра.
 
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