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Porsche 919 Hybrid Evo установил новый абсолютный рекорд "Северной петли" Нюрбургринга

29.06.2018 15:16 — Разное | Tut.by  
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Сегодня утром пилот заводской команды Porsche Тимо Бернхард установил новый абсолютный рекорд «Северной петли» Нюрбургринга за рулем специально подготовленного гоночного болида 919 Hybrid Evo.


Двукратный победитель «Ле-Мана» и чемпионата гонок на выносливость WEC преодолел знаменитую гоночную трассу длиной 20,8 км за 5 минут и 19,55 секунды. Таким образом Бернхард побил прежний рекорд, который продержался целых 35 лет — в 1983 году гонщик Штефан Беллоф проехал эту же трассу на Porsche 956 C за 6 минут и 11,13 секунды.

Гоночный 919 Hybrid Evo массой всего 849 кг является модификацией спортпрототипа класса LMP1, на котором команда Porsche три года подряд побеждала в «Ле-Мане» (с 2015 по 2017 гг.) и трижды завоевывала чемпионские титулы в зачетах пилотов и конструкторов чемпионата гонок на выносливость FIA World Endurance Championship. Гибридная установка болида, включающая турбированный мотор V4 и электродвигатель, развивает в сумме 1160 лошадиных сил.

Позже Porsche обнародует и видео рекордного заезда. Напомним, что не так давно на Нюрбургринге отметилась «заряженная» версия кроссовера Skoda Kodiaq, установившая новый рекорд прохождения самого «длинного» маршрута Нюрбургринга среди семиместных кроссоверов.

 
 
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Двукратный победитель "Ле-Мана" и чемпионата гонок на выносливость WEC преодолел знаменитую гоночную трассу длиной 20,8 км за 5 минут и 19,55 секунды.
 
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