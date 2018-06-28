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Porsche 919 Hybrid Evo установил новый абсолютный рекорд "Северной петли" Нюрбургринга
Сегодня утром пилот заводской команды Porsche Тимо Бернхард установил новый абсолютный рекорд «Северной петли» Нюрбургринга за рулем специально подготовленного гоночного болида 919 Hybrid Evo.
Двукратный победитель «Ле-Мана» и чемпионата гонок на выносливость WEC преодолел знаменитую гоночную трассу длиной 20,8 км за 5 минут и 19,55 секунды. Таким образом Бернхард побил прежний рекорд, который продержался целых 35 лет — в 1983 году гонщик Штефан Беллоф проехал эту же трассу на Porsche 956 C за 6 минут и 11,13 секунды.
Гоночный 919 Hybrid Evo массой всего 849 кг является модификацией спортпрототипа класса LMP1, на котором команда Porsche три года подряд побеждала в «Ле-Мане» (с 2015 по 2017 гг.) и трижды завоевывала чемпионские титулы в зачетах пилотов и конструкторов чемпионата гонок на выносливость FIA World Endurance Championship. Гибридная установка болида, включающая турбированный мотор V4 и электродвигатель, развивает в сумме 1160 лошадиных сил.
Позже Porsche обнародует и видео рекордного заезда. Напомним, что не так давно на Нюрбургринге отметилась «заряженная» версия кроссовера
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Двукратный победитель "Ле-Мана" и чемпионата гонок на выносливость WEC преодолел знаменитую гоночную трассу длиной 20,8 км за 5 минут и 19,55 секунды.
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