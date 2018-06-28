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Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне

29.06.2018 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер рейтинга WTA)  пробилась в финал одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает БЕЛТА.

Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне Арина Соболенко установила личный рекорд в мировом теннисном рейтинге
В сегодняшнем полуфинале Арина встречалась с полькой Агнешкой Радваньской (31) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии картина игры резко изменилась, и уже Радваньска добилась убедительной победы - 6:1. В решающем сете Арина сумела собраться и снова выиграла - 6:3. Встреча продолжалась два часа.

Завтра в решающем поединке Соболенко встретится с победительницей второго сегодняшнего полуфинала, в котором вторая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (11).

На этих соревнованиях Арина Соболенко победила американскую теннисистку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гергес (13) - 1:6, 6:4, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (15) - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4) и 7-ю ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

 
 
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В сегодняшнем полуфинале Арина встречалась с полькой Агнешкой Радваньской (31) т победила в трех сетах.
 
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