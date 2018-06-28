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Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне
29.06.2018 15:20 — Разное | Аргументы и факты
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер рейтинга WTA) пробилась в финал одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает
Завтра в решающем поединке Соболенко встретится с победительницей второго сегодняшнего полуфинала, в котором вторая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (11).
На этих соревнованиях Арина Соболенко победила американскую теннисистку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гергес (13) - 1:6, 6:4, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (15) - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4) и 7-ю ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
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В сегодняшнем полуфинале Арина встречалась с полькой Агнешкой Радваньской (31) т победила в трех сетах.
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