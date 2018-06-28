Владимир Шахрин: «Мне на роду написано болеть за Аргентину»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью aif.ru рассказал, за кого болеет на ЧМ, как пытается улучшить жизнь жителей Екатеринбурга и области, а также раскрыл смысл новой песни «Что мы делали в прошлом году».

Владимир Полупанов, «АиФ»: — На открытии ЧМ-2018 выступал Робби Уильямс, который показал средний палец в камеру. Он, конечно, звезда мирового уровня, но неужели своими силами не могли обойтись?

Владимир Шахрин: — Говорят, что он показал палец представителям английских СМИ, которые его предали анафеме за то, что он едет в Россию петь перед «тираном». И он таким образом ответил. Робби Уильямс — хороший артист. Если бы передо мной стояла задача найти артиста на открытие, я бы, скорее всего, тоже выбрал зарубежного исполнителя. Чемпионат мира по футболу — это все-таки международное событие. В свете наших взаимных обид с Британией я бы подобрал испаноговорящего артиста с зажигательными мелодичными песнями на испанском.

— За кого ты болеешь на этом чемпионате?

— Болею, конечно, за нашу сборную, которая порадовала в двух первых играх и проиграла в ничего не значащем по большому счету матче со сборной Уругвая. 20 лет назад, когда была создана песня «Аргентина — Ямайка 5:0», судьба написала мне на роду болеть за Аргентину. Так что, если сборная России на каком-то этапе выйдет из этого футбольного марафона, буду болеть за аргентинцев. Месси должен испытать то, что испытал в этом году Саша Овечкин. Он должен получить свой футбольный «кубок Стэнли».

— Я слышал, что вы работаете над новым альбомом. И на днях была обнародована одна из песен. Что это будет за альбом?

— Мы подготовили 12 песен, которые накопились за последние 4 года. Специфика этого альбома в том, что мне больше захотелось уделить внимание мелодиям. Поэтому в некоторых песнях есть хорошие тексты, но не пробирающие до мурашек, не вышибающие слезу. Просто захотелось написать красивые мелодии, которые будет приятно нам самим играть и слушателям напевать, которые будут запоминаться и крутиться в голове. Там будут песни достаточно серьезные, но в большей степени это лирика. Сейчас так много в информационном поле говорят о проблемах страны, человечества, что как-то уже трудно сюда вклиниться и что-то добавить. Я понимаю, что на эти злободневные темы и умные люди высказались, и дураки. И просто нечего добавить. А что касается лирики (человеческих отношений), то это всегда индивидуально. У каждого своя история про любовь к женщине, городу, детям. А первая обнародованная песня — одна из самых ироничных: «Что мы делали в прошлом году». По большому счету это сатира по поводу интернет-сумасшествия, когда мы все делимся в соцсетях всем, что с нами происходит. Иногда абсолютной ерундой. Припев этой песни звучит так: «Превращая свою жизнь в экран, сообщая всему миру онлайн очень важную для всех ерунду, что мы делали в прошедшем году». Хотим снять народный клип на эту песню. Мы кинули клич, чтобы люди присылали небольшие (5-10 секунд) ролики о том, что забавного произошло у них в прошедшем году.

— 28 июня в саду «Эрмитаж» вы сыграете очередной летний концерт. А 29 июня в вашем родном Екатеринбурге пройдет большой фестиваль «Ночь музыки». Почему вы там не выступаете?

— На «Ночи музыки» нас можно будет увидеть только в качестве зрителей. Честно говоря, мне немного неловко примазываться к этой прекрасной идее Евгения Горенбурга, который придумал этот фестиваль. Когда он мне рассказал про эту идею, я ему ответил: «Это без меня. Я в это не верю». А он взялся и сделал. Сделал это очень хорошо. Ночь музыки сегодня — одно из знаковых мероприятий нашего города, событие, ради которого можно специально приехать в город Екатеринбург. В этом году будет более 2000 музыкантов, которые выступят на 100 разных площадках. Поэтому я стараюсь скромно помогать, но не выпячивать себя.

В саду «Эрмитаж» мы всегда делаем праздничную летнюю программу, максимально хитовую. Я обычно открываю плейлист из двух предыдущих программ в саду «Эрмитаж» и стараюсь сделать так, чтобы было как можно меньше пересечений.

— А 1 августа вы даете концерт в селе Малый Турыш. Почему так далеко от крупного города?

— В какой-то момент я для себя сформулировал важную вещь: да, все мы видим недостатки нашего государства, у нас есть претензии к нам самим и нашему руководству, к экономической политике и т. д. Но есть люди, которые, глядя на все это, говорят: «Надо валить». А есть совестливые люди, которым стыдно перед предыдущими поколениями и перед поколениями будущими. И они пытаются что-то делать. Молодая энтузиастка Гузель Санжапова решила поднять деревню, в которой живет ее отец. Малый Турыш — это глубинка Свердловской области, 200 км от Екатеринбурга. В деревне этой живёт всего 65 человек. У людей есть чем заняться в деревне, есть небольшое производство, недавно появилась детская площадка и нормальная питьевая вода. Люди поняли, что оттуда можно не уезжать. На общем совете жители решили создать некий общественный центр, в котором будет пекарня, небольшой кинотеатр, несколько комнат, где можно переночевать. Там будет небольшой концертный зал. Мы приглашаем людей отправиться в краеведческо-музыкальное путешествие на автобусе с группой «Чайф», проехать 200 км из Екатеринбурга в Малый Турыш. Местные бабушки нас там чем-нибудь покормят. Мы поставим репетиционную аппаратуру и сыграем эксклюзивный концерт по заявкам: что люди будут просить, то и сыграем. Поужинаем, посидим, поболтаем, сфотографируемся. Все деньги пойдут на строительство этого центра. Люди могут сами туда добраться, что гораздо дешевле, или могут просто на сайте «Планета.ру» пожертвовать на эту акцию, кто сколько может. Мне кажется, это красивая и правильная история. Нужно что-то делать самим.

— Я слышал, что вы ещё собираетесь заниматься озеленением родного Екатеринбурга. Это правда?

— Да. В Екатеринбурге одна из главных проблем — это грязь, которая появляется весной и осенью. Город в это время года становится очень грязным. В прошлом году я познакомился с бизнесменом, который за свой счет сделал несколько современных технологических газонов в городе, на которые не заезжают машины, с которых не скатывается грязь на улицы. Мы с ним решили создать фонд «Город может», который будет и сам приводить какие-то городские пространства в порядок, и помогать тем, кто готов это делать. Аккумулируя небольшие средства, мы будем оказывать поддержку тем людям, которые хотят озеленить свой двор, участок перед своим магазином. Первое, что мы хотим сделать сразу же после окончания чемпионата мира (во второй половине июля), — это озеленить пространство перед театром Николая Коляды.