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Как порадовать картошку. 5 мифов, вера в которые портит ваш урожай

29.06.2018 15:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Как порадовать картошку. 5 мифов, вера в которые портит ваш урожай
shutterstock.com

Миф 1. Окучивать картошку надо много раз.

Профессионалы формируют гребни сразу либо окучивают картошку всего однажды, причём рано - пока всходы не выше 3-5 см. Если этого не сделали вовремя и кусты успели подрасти, их всё же надо один раз осторожно окучить, подгребая почву с боков и не травмируя корни. Но после этого картофель лишь аккуратно пропалывают.

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Миф 2. Поливать не надо.

В начале лета полив картофельных грядок необходим. Если на кустах уже появились бутоны, а почва на глубине 12-15 см от поверхности сухая, поливайте срочно! Земля должна промокнуть до глубины 20 см. А вот после окончания цветения, во время пожелтения ботвы и до самой уборки лишняя влага картошке уже не нужна.

Миф 3. Сорняки картошке не помеха.

Сорные растения отнимают у картофеля свет, влагу и питание. Так что поработать тяпкой всё же придётся. Если прополка вам не под силу, можно применить специальные препараты - гербициды (Зенкор Ультра, Зонтран, Лазурит и др.). При точном соблюдении инструкции это безопасно. Но их используют лишь до середины июля и только для среднеспелой и поздней картошки.

Миф 4. Чтобы отпугнуть колорадского жука, надо посадить рядом с картошкой бобы или календулу.

Эффективность этого метода не выдерживает никакой критики. Гарантированно победить полосатого вредителя можно только химическими средствами (см. инфографику). 

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Миф 5. От фитофторы помогают растворы соли и марганцовки.

Если фитофтора - постоянный гость вашей плантации, без профилактических опрыскиваний посадок специальными препаратами от болезней (фунгицидами) вам с ней не справиться. Обработки начинают, когда на картофеле появляются первые бутоны. Особенно важно проводить их после дождливых дней. Подходящие средства - Ордан, Купролюкс, Профит Голд, Танос. А в следующем году посадите сорта, обладающие повышенной устойчивостью к этой болезни.


Как порадовать картошку. 5 мифов, вера в которые портит ваш урожай
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«Картофельные мифы», бытующие среди дачников, развенчивает агроном Валентин Чистяков.
 
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Петрыкаускiя навiны
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