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Замминистра культуры: с «Поедем поедим» всё законно, но обедать я там не стану

29.06.2018 15:18 — Разное | KYKY  
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В Куропатах продолжает осложняться ситуация вокруг ресторана «Поедем поедим». Недавно женщина на машине протаранила пикетирующих – у одного из активистов перелом руки. Сегодня утром у Дашкевича конфисковали кресты для Куропат. Задействовали и ГАИ, и каких-то силовиков для задержания, и ОБЭП, и обычную милицию – и это при том, что власти твердят, мол, мы не вмешиваемся в ситуацию.

Высказался и замминистра культуры Александр Яцко, пишет TUT.BY. Про позицию минкульта у него спросила депутат Анна Канопацкая в Палате представителей. «Основные вопросы, которые сейчас возникают – это о размерах и величинах, правомерности охранных зон, – сказал заместитель министра Александр Яцко. – До 2014 года четких конкретных зон там не было, и только в 2014 году были внесены и утверждены соответствующие научно-обоснованные предложения по установлению границы зоны данной охранной территории. Существующая деятельность осуществляется в рамках действующих регламентов, правовых оснований для принятия неких мер со стороны Минкульта на данном этапе не имеется».
То есть все законно и правомерно, считает чиновник. Но также Александр Яцко отметил, что есть и другие вещи: «Что касается личностного аспекта, то ни я, ни моя семья, ни, наверное, сотрудники Министерства культуры в это учреждение обедать, завтракать и ужинать не пойдут — это факт».

Польская правительственная делегация

Также сегодня в Куропаты приезжала польская делегация во главе руководителем администрации президента, пишет «Радио Свобода». Они возложили цветы к крестам.

 

 
 
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В Куропатах продолжает осложняться ситуация вокруг ресторана «Поедем поедим». Недавно женщина на машине протаранила пикетирующих – у одного из активистов...
 
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