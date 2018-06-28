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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Истборне
Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Агнешку Радваньски из Польши в полуфинале турнира в Исбурне. Двухчасовой поединок закончился со счётом 6:3, 1:6, 6:3.
В решающем матче Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала, в котором сразятся Каролин Возняцки из Дании и немка Анжелика Кербер.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Агнешку Радваньски из Польши в полуфинале турнира в Исбурне.
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