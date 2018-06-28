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«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

29.06.2018 15:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В канун Дня Независимости в Минске торжественно открыли обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

На ней предприятия, которые в 2017 году достигли выдающихся показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Всего 64 победителя. Среди лучших – промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта, здравоохранения. А также города, районы и области Беларуси.

«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
Я благодарен руководству страны за то, что нас отметили. За последние 5-7 лет предприятие вышло на совершенно новый уровень. Те проекты, которые реализуются на предприятии, позволили снизить затраты более чем на 30 %, снизить себестоимость производства нашей продукции.

«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

Петр Волков, директор Дворца Республики:
Это очень много значит для трудового коллектива, который уже не единожды заносится на Республиканскую доску Почета. В преддверии Дня Независимости, в преддверии дня освобождения коллектив преподнес мне лично подарок – у меня 3 июля еще день рождения. Естественно, меня переполняют чувства, я горд за свой коллектив.

«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

Номинанты представляют почти все виды экономической деятельности. Во многом благодаря им в Беларуси в 2017 году достигнут значительный рост промышленности.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В канун Дня Независимости в Минске торжественно открыли обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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