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«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске
Новости Беларуси. В канун Дня Независимости в Минске торжественно открыли обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней предприятия, которые в 2017 году достигли выдающихся показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Всего 64 победителя. Среди лучших – промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта, здравоохранения. А также города, районы и области Беларуси.
Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
Петр Волков, директор Дворца Республики:
Номинанты представляют почти все виды экономической деятельности. Во многом благодаря им в Беларуси в 2017 году достигнут значительный рост промышленности.
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«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске
Новости Беларуси. В канун Дня Независимости в Минске торжественно открыли обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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