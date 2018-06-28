ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируется заменить конфискацию штрафом

29.06.2018 14:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 29 июня стало известно об изменениях в ряде статей Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на члена Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василия Чекана, конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом.  

На данный момент ряд преступлений наказываются в том числе конфискацией имущества. Конфискация нажитых преступным путём имущества и денег сохранится, а в иных случаях конфискация может быть заменена штрафом.  

Законопроект предусматривает поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков, их прекурсоров и аналогов). Нижний предел лишения свободы по ч.2 может быть снижен с 5 до 3 лет, а по ч.3 – с 8 до 6 лет.  

В то же время для военных и госслужащих ужесточается уголовная ответственность за измену государству. На данный момент санкцией предусматривается лишение свободы от 7 до 15 лет, если законопроект примут – от 10 до 20 лет.  

В УК может появится новая статья, которая предусматривает ответственность за пропаганду самоубийства. Распространение подобной информации будет грозить 2 годами ограничения свободы. Если же пропаганда станет причиной суицида или его попытки, свобода виновника может быть ограничена на 5 лет.  

Предлагается ввести уголовную ответственность за распространение клеветы и оскорбления в интернете. Подобные действия в дальнейшем могут наказываться штрафом или ограничением свободы до 3 лет.  

Планируется декриминализировать отдельные преступления в экономической сфере. В качестве примера приводятся нарушение порядка ведения счетов за пределами РБ, незаконная предпринимательская деятельность, выманивание кредита и субсидии.  

Рассматривается возможность исключения из УК статьи за организацию или участие в деятельности незарегистрированного общественного объединения, партии или религиозной организации. Статью могут перенести в КоАП, тогда за подобное нарушение будет штраф до 50 базовых величин.  

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 июня стало известно об изменениях в ряде статей Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.   Как сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске девочка пыталась спуститься на улицу с балкона 3 этажа. Ребёнка спасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика