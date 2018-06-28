ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске девочка пыталась спуститься на улицу с балкона 3 этажа. Ребёнка спасли

29.06.2018 14:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Бобруйске ребёнок пытался спуститься с балкона третьего этажа.

Как сообщает МЧС, инцидент произошел утром 29 июня. На балконе третьего этажа находилась 7-летняя девочка. Ребенок держался руками за верхний выступ, а ногами стоял на отливе.

Оказалось, что малышка гостила у своей бабушки. Женщина пошла выгулять собаку, пока ее внучка спала. Девочка проснулась, не нашла дома бабушку, вышла на балкон и попыталась спуститься на улицу.

В Бобруйске девочка пыталась спуститься на улицу с балкона 3 этажа. Ребёнка спасли
Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли ребёнка при помощи выдвижной лестницы. Девочка была передана бригаде скорой помощи. Малышка не пострадала. 

Спасатели напоминают, что учить безопасности ребенка нужно начинать с самого раннего возраста. Родителям стоит проводить беседы с детьми и не оставлять их без присмотра. 

В конце 2017 года спасателям позвонил 3-летний ребёнок, который искал маму.  

Номер 101 на мобильном телефоне малыш набирал больше 10 раз (читать далее).  

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бобруйске ребёнок пытался спуститься с балкона третьего этажа. Как сообщает МЧС, инцидент произошел утром 29 июня. На балконе третьего этажа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Партизанка, патриотка, труженица — такой знают на Кировщине ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Кузьминичну Акушевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика