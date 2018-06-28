В Бобруйске девочка пыталась спуститься на улицу с балкона 3 этажа. Ребёнка спасли

Новости Беларуси. В Бобруйске ребёнок пытался спуститься с балкона третьего этажа.

Как сообщает МЧС, инцидент произошел утром 29 июня. На балконе третьего этажа находилась 7-летняя девочка. Ребенок держался руками за верхний выступ, а ногами стоял на отливе.

Оказалось, что малышка гостила у своей бабушки. Женщина пошла выгулять собаку, пока ее внучка спала. Девочка проснулась, не нашла дома бабушку, вышла на балкон и попыталась спуститься на улицу.



Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли ребёнка при помощи выдвижной лестницы. Девочка была передана бригаде скорой помощи. Малышка не пострадала.

Спасатели напоминают, что учить безопасности ребенка нужно начинать с самого раннего возраста. Родителям стоит проводить беседы с детьми и не оставлять их без присмотра.

В конце 2017 года спасателям позвонил 3-летний ребёнок, который искал маму.