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В ПАСЕ готовится доклад о праве голоса национальных делегаций - Слуцкий

29.06.2018 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о подготовке доклада к осенней сессии о полномочиях и праве голоса национальных делегаций.

"С большой вероятностью это делается под возвращение российской делегации (в Ассамблею -ИФ)", - сказал Л.Слуцкий журналистам в пятницу.

Вместе с тем, отметил он, "оценить такую инициативу мы сможем только тогда, когда резолюция будет принята, и, исходя из того, будет ли там пункт о внесении в регламент ПАСЕ поправок об отмене санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий или их части страновые парламентские делегации".

Если такие регламентные поправки будут приняты, Москва может рассматривать возможность возвращения к работе в ПАСЕ делегации РФ, сказал глава комитета.

"В случае если доклад будет в чем-то комплиментарен, но таких поправок принято не будет, к сожалению, мы не рассматриваем возможность полноформатного возвращения в ПАСЕ российской делегации", - подчеркнул политик.

Делегация РФ в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины была в 2014 году лишена по решению Ассамблеи ряда основных полномочий, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях ПАСЕ. В знак протеста российская делегация фактически приостановила участие в работе организации. Летом 2017 года Россия объявила, что не будет платить часть взноса в бюджет СЕ. Для преодоления кризиса в отношениях и поиска путей возвращения парламентариев РФ, а также в целях совершенствования работы в ПАСЕ была создана специальная комиссия; она подготовила свои предложения, в том числе предполагающие возможность изменения Устава Ассамблеи.

Эти предложения в виде Меморандума были вынесены для обсуждения руководящей структуры ПАСЕ - Бюро, которое, в свою очередь, направило их для изучения в комитет по политическим вопросам и демократии, а также в комитет по правилам процедуры, вопросам иммунитетов и институциональным вопросам.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в ПАСЕ, Меморандум не содержит однозначных рекомендаций - в нем представлены позиции, учитывающие мнение разных делегаций или групп делегаций. В числе предложений - полностью отказаться от введения санкций, лишающих страновую делегацию права голоса в Ассамблее. Изложены и иные варианты, в том числе затрудняющие эту процедуры через консультации с Комитетом министров СЕ. Кроме того, в документе содержится поддержанная рядом участников организации идея введения поэтапного перехода к применению санкций, связанных с приостановкой права голоса парламентской делегации.

 
 
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о подготовке...
 
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