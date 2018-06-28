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Лукашенко выступил на митинге-реквиеме в лагере смерти Тростенец

29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси вспоминают жертв нацистов. В лагере смерти Тростенец под Минском в годы Второй Мировой войны гитлеровцы убили более 200 тысяч человек. В основном это советские военнопленные, а также евреи из Польши, Германии, Австрии и Чехословакии. О митинге-реквиеме на месте бывшего лагеря смерти – корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин.

На траурное мероприятие прибыли нынешний и бывший президенты Австрии, президент Германии, высокопоставленные чиновники из Польши и Чехии, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

После минуты молчания гости возложили цветы к памятнику. Белорусским архитекторам удалось воплотить в мемориале эмоции тех, кто погибал здесь более 70 лет назад. Здесь воссоздана символическая дорога смерти. Когда идешь по ней – действительно становится не по себе.

Мемориальный комплекс здесь начали строить четыре года назад. Сначала был возведен монумент «Врата памяти». В этом году открыли Дорогу памяти и благоустроили мемориальное кладбище. Здесь даже воссозданы символические железнодорожные вагоны, на которых привозили узников, в том числе из Европы.

На митинге-реквиеме президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз предложил начать новый масштабный международный диалог, чтобы страшные события недавнего прошлого никогда больше не повторились.

«Сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с демонами нетерпимости, которые разжигают ненависть и провоцируют насилие. Поэтому Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий. Диалог, отсутствие которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях. Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор мы сможем прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти, фанатизму, обеспечить нашим детям счастливое будущее», – подчеркнул глава государства.

Для высокопоставленных гостей митинга провели экскурсию по мемориальному комплексу. Организаторы мероприятия постарались сделать это место максимально интерактивным и эмоциональным. На экранах – языки пламени и фото узников Тростенца. Из динамиков доносились звуки приближающегося поезда и детские крики.

Также Александр Лукашенко предложил поддержать белорусскую инициативу и создать электронную книгу памяти жертв лагеря смерти. И, конечно, всем, кто хочет сохранить память о тех трагических событиях, стоит побывать здесь, в Тростенце, в таком мирной сегодня месте, где совсем недавно (по меркам истории) происходили страшные события.



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В Беларуси почтили память жертв нацистов. В Тростенце погибли более 200 тысяч человек.
 
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