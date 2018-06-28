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Лукашенко выступил на митинге-реквиеме в лагере смерти Тростенец
29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв нацистов. В лагере смерти Тростенец под Минском в годы Второй Мировой войны гитлеровцы убили более 200 тысяч человек. В основном это советские военнопленные, а также евреи из Польши, Германии, Австрии и Чехословакии. О митинге-реквиеме на месте бывшего лагеря смерти – корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин.
На траурное мероприятие прибыли нынешний и бывший президенты Австрии, президент Германии, высокопоставленные чиновники из Польши и Чехии, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
После минуты молчания гости возложили цветы к памятнику. Белорусским архитекторам удалось воплотить в мемориале эмоции тех, кто
Мемориальный комплекс здесь начали строить четыре года назад. Сначала был возведен монумент «Врата памяти». В этом году открыли Дорогу памяти и благоустроили мемориальное кладбище. Здесь даже воссозданы символические железнодорожные вагоны, на которых привозили узников, в том числе из Европы.
На митинге-реквиеме президент Беларуси
Для высокопоставленных гостей митинга провели экскурсию по мемориальному комплексу. Организаторы мероприятия постарались сделать это место максимально интерактивным и эмоциональным. На экранах – языки пламени и фото узников Тростенца. Из динамиков доносились звуки приближающегося поезда и детские крики.
Также Александр Лукашенко предложил поддержать белорусскую инициативу и создать электронную книгу памяти жертв лагеря смерти. И, конечно, всем, кто хочет сохранить память о тех трагических событиях, стоит побывать здесь, в Тростенце, в таком мирной сегодня месте, где совсем недавно (по меркам истории) происходили страшные события.
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В Беларуси почтили память жертв нацистов. В Тростенце погибли более 200 тысяч человек.
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