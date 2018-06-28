К какому курсу валют и к каким ценам на товары и услуги готовиться белорусам. Прогноз эксперта

В мае в Беларуси обновили исторический минимум годовой инфляции — 4,4% в годовом выражении. Реальные доходы населения хоть и замедлили рост, но по-прежнему опережают прогноз властей. К каким ценам на товары и услуги готовиться белорусам в ближайшее время? Каким будет курс валют? Финансовые итоги за первое полугодие и прогноз по основным показателям на вторую половину года сделала финансовый консультант ООО «Телетрейдбел» Жанна Кулакова.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Прогноз по валютам: доллар по 2,15, евро по 2,5

На валютном рынке Беларуси уже долгое время все стабильно, отмечает финансовый консультант ООО «Телетрейдбел» Жанна Кулакова. По крайней мере, пара доллар и евро удерживаются на привычных значениях.

Но и здесь ситуация напрямую связана с ростом зарплат, говорит аналитик. По ее мнению, имея в распоряжении больше денег и возможность дешевле кредитоваться, у людей больше нет необходимости активно продавать валюту. Но самое главное в ближайшее время — это курс российского рубля:

— Белорусский рубль укрепляется к российскому начиная с апреля, когда были продлены антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза. И это не очень хорошо для нашей внешней торговли. Слишком крепкий BYN с одной стороны повышает цены на наши товары для российских потребителей, — отмечает эксперт. — А с другой стороны делает доступнее наши товары для россиян. И в итоге белорусская экономика может столкнуться одновременно со снижением экспорта и ростом импорта. Рано или поздно это отразится на валютном рынке.

По мнению Жанны Кулаковой, среднегодовой прогноз по российскому рублю на 2018-й год составит 3,4 белорусских рубля за 100 российских.

- Сейчас это примерно 3,15−3,20. И если воспользоваться простой арифметикой с учетом кросс-курсов, то к концу года доллар примерно будет стоить 2,15 рубля, а евро 2,5 рубля. И это произойдет вслед за снижением по отношению к российскому рублю.

Инфляция продолжит оставаться на исторически низких значениях

По итогам мая инфляция в годовом выражении обновила исторический минимум и остановилась на отметке 4,4%. Но эксперт обращает внимание, что в целом с начала этого года цены колебались в диапазоне 4,5−5,5%. По ее мнению, "это нормальный показатель, поскольку, влияние оказывают как сезонные, так и административные факторы".

- Особенно, рост цен на ЖКУ или на топливо. По прогнозам, уровень инфляции в этом году будет оставаться довольно низким. Но есть и несколько рисков, - отмечает Жанна Кулакова. - Один из них — ситуация с зарплатами. В этом году, начиная с января, реальная зарплата растет в среднем на 13 процентов. Но производительность труда демонстрирует более скромные темпы — около 5 процентов. И именно из-за этого разрыв в перспективе может обернуться инфляционным давлением. Как это работает обычно? У людей становится больше денег, они могут позволить себе больше товаров и услуг, соответственно, будут расти и цены. Если бы росла производительность труда, то росло и предложение. А так — реальный риск есть.

Второй момент, говорит эксперт, - это потребительский бум.

- В целом за 2017 год кредитный портфель вырос на 25 процентов, в этом году есть данные пока за 4 месяца и там рост на 8 процентов. Естественно, рост кредитов провоцирует повышенный спрос на товары и услуги. И как следствие — инфляционные риски.

Ставка рефинансирования продолжит снижаться

В конце июня ставка рефинансирования опустилась до 10-летнего минимума, но и это не предел. В ближайшей перспективе Нацбанк может продолжить эту политику, считает Жанна Кулакова.

Снижение может произойти дважды по 0,25% или единовременно на 0,5%. То есть, к концу года СР может остановиться на уровне 9,5%. Но есть один момент, на который не все пока обращают внимание, говорит эксперт.

«Важно, что на этом фоне падение кредитных ставок фактически сошло на нет. Несмотря на то, что Нацбанк продолжает снижать СР, кредиты и вклады при этом подорожали. И это не случайно. Еще в прошлом году регулятор предусмотрительно повысил норматив отчислений в обязательные резервы для банка. Когда привлекаются депозиты, банк должен часть средств зарезервировать на специальном счете, чтобы в будущем можно было рассчитываться с вкладчиками. И повысив эти нормативы, Нацбанк добился того, что „лишних“ денег в банках больше нет. Легкий дефицит и приводит к росту ставок».

Ставка рефинансирования планомерно снижается в Беларуси уже несколько лет. В прошлом году это произошло восемь раз, с начала этого года — уже дважды.