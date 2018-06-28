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В Транспортной инспекции новый начальник. Им стал бывший сотрудник ДФР
С 28 июня Транспортную инспекцию возглавил Григорий Веремко. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ведомстве.
Новый руководитель Транспортной инспекции Минтранса — Григорий Веремко, был назначен приказом министра транспорта 28 июня.
Григорий Веремко был заместителем председателя Комитета госконтроля, он полковник финансовой милиции. В 2013 году президент
Представляя нового руководителя, министр транспорта Aнатолий Сивак отметил, что задачи транспортников — выполнение контрольных функций. «Сегодня надо изменить методы и способы контроля, пересмотреть подход к его проведению. Контроль нужно четко разделить между Транспортной инспекцией и другими контролирующими органами», — сказал министр.
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Новый руководитель Транспортной инспекции Минтранса - Григорий Веремко, был назначен приказом министра транспорта 28 июня.
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